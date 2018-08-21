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    В Подмосковье с отравлением госпитализированы 23 гражданина РУз

    По последним данным, в результате пищевого отравления в строительном городке в Московской области скончался гражданин Узбекистана, еще 23 человека госпитализированы.

    Трудовые мигранты из Центральной Азии в России; фото: lenta.ru
    Трудовые мигранты из Центральной Азии в России; фото: lenta.ru

    По сообщениям РИА «Новости», инцидент произошел в городе Котельники. Пострадали 26 строителей, из которых 23 человека были госпитализированы с жалобами на плохое самочувствие. Один человек скончался до приезда «скорой помощи». По предварительным данным, все пострадавшие – граждане Узбекистана.

    Двое строителей отказались от госпитализации. Уточняется, что одному из пострадавших 88 лет.

    В посольстве РУз в России пока не располагают данными о соотечественниках.

    Темы: Миграция, Россия и Центральная Азия
    Теги: мигранты Отравление Россия Узбекистан
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