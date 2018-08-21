В Подмосковье с отравлением госпитализированы 23 гражданина РУз

По последним данным, в результате пищевого отравления в строительном городке в Московской области скончался гражданин Узбекистана, еще 23 человека госпитализированы.

По сообщениям РИА «Новости», инцидент произошел в городе Котельники. Пострадали 26 строителей, из которых 23 человека были госпитализированы с жалобами на плохое самочувствие. Один человек скончался до приезда «скорой помощи». По предварительным данным, все пострадавшие – граждане Узбекистана.

Двое строителей отказались от госпитализации. Уточняется, что одному из пострадавших 88 лет.

В посольстве РУз в России пока не располагают данными о соотечественниках.