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    В РУз назначены новые главы региональных налоговых управлений

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указом от 7 июля назначил глав налоговых управлений пяти регионов.

    Иллюстративное фото: Uzreport.uz
    Иллюстративное фото: Uzreport.uz

    Давронбек Бабаджанов назначен начальником Государственного налогового управления (ГНУ) Каракалпакстана. Журабек Гойибов возглавил ГНУ Сырдарьинской области.

    Руководить Хорезмским управлением назначили Кудратбека Игамбергенова.

    Шерзод Ашуров стал начальником ГНУ Бухарской области, а главным налоговиком Самаркандской области президент Узбекистана утвердил Шодиёра Ахмедова.

    Ранее из рядов налоговых органов РУз были уволены 1,2 тысячи человек. Также лишился должности председатель Государственного налогового комитета Батыр Парпиев.

    Темы: Узбекистан, Шавкат Мирзиёев
    Теги: ГНК назначение кадров налоговая Узбекистан
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