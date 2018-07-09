В РУз назначены новые главы региональных налоговых управлений

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указом от 7 июля назначил глав налоговых управлений пяти регионов.

Давронбек Бабаджанов назначен начальником Государственного налогового управления (ГНУ) Каракалпакстана. Журабек Гойибов возглавил ГНУ Сырдарьинской области.

Руководить Хорезмским управлением назначили Кудратбека Игамбергенова.

Шерзод Ашуров стал начальником ГНУ Бухарской области, а главным налоговиком Самаркандской области президент Узбекистана утвердил Шодиёра Ахмедова.

Ранее из рядов налоговых органов РУз были уволены 1,2 тысячи человек. Также лишился должности председатель Государственного налогового комитета Батыр Парпиев.