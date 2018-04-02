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    В РУз в очередной раз запретили цензуру в СМИ. Но не интернет-цензуру

    В Узбекистане введены поправки в Закон «О защите журналистской деятельности» 1997 года, но блокада неугодных независимых сайтов продолжается.

    Интернет-цензура продолжилась в РУз и со сменой власти; фото: укроп.org
    Интернет-цензура продолжилась в РУз и со сменой власти; фото: укроп.org

    Сенат Олий Мажлиса (парламента Узбекистана) 30 марта на 14-м пленарном заседании в Ташкенте принял поправки в Закон «О защите журналистской деятельности». В чем же разница?

    К примеру, первое предложение в статье 4. Недопустимость цензуры вышеупомянутого закона утверждало: «В Республике Узбекистан цензура не допускается». Поправками внесено уточнение, и теперь предложение звучит так: «В Республике Узбекистан цензура средств массовой информации не допускается».

    Кроме того, заявлено, что статус журналиста приводится в соответствие с международными нормами.

    Важная поправка, не правда ли? Тем более, если учесть, что статья 76 Конституции Республики Узбекистан, принятой в 1992 году, гласит: «Средства массовой информации свободны и действуют в соответствии с законом. Они несут в установленном порядке ответственность за достоверность информации. Цензура не допускается».

    Но, несмотря на прошедшие два дня после заседания Сената, в Узбекистане продолжается интернет-цензура: ряд независимых сайтов остаются заблокированными, среди них и Ц-1.

    Узбекистанские пользователи говорят, что помимо этого власти страны постоянно предпринимают блокировку и прокси-серверов, через которые они пытаются выйти на запрещенные сайты.

    Между тем на том же заседании Сената Узбекистана сообщалось, что число интернет-пользователей в 32-миллионной стране достигло 20 млн человек, и все государственные ведомства поставлены перед необходимостью наращивать свое присутствие в Сети и социальных сетях, чтобы «достичь» своих граждан.

    Источник:Ц-1
    Темы: Интернет в Центральной Азии, Узбекистан
    Теги: Интернет в Узбекистане интернет-цензура в Узбекистане свобода слова в Узбекистане Узбекистан
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