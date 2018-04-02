В РУз в очередной раз запретили цензуру в СМИ. Но не интернет-цензуру

В Узбекистане введены поправки в Закон «О защите журналистской деятельности» 1997 года, но блокада неугодных независимых сайтов продолжается.

Сенат Олий Мажлиса (парламента Узбекистана) 30 марта на 14-м пленарном заседании в Ташкенте принял поправки в Закон «О защите журналистской деятельности». В чем же разница?

К примеру, первое предложение в статье 4. Недопустимость цензуры вышеупомянутого закона утверждало: «В Республике Узбекистан цензура не допускается». Поправками внесено уточнение, и теперь предложение звучит так: «В Республике Узбекистан цензура средств массовой информации не допускается».

Кроме того, заявлено, что статус журналиста приводится в соответствие с международными нормами.

Важная поправка, не правда ли? Тем более, если учесть, что статья 76 Конституции Республики Узбекистан, принятой в 1992 году, гласит: «Средства массовой информации свободны и действуют в соответствии с законом. Они несут в установленном порядке ответственность за достоверность информации. Цензура не допускается».

Но, несмотря на прошедшие два дня после заседания Сената, в Узбекистане продолжается интернет-цензура: ряд независимых сайтов остаются заблокированными, среди них и Ц-1.

Узбекистанские пользователи говорят, что помимо этого власти страны постоянно предпринимают блокировку и прокси-серверов, через которые они пытаются выйти на запрещенные сайты.

Между тем на том же заседании Сената Узбекистана сообщалось, что число интернет-пользователей в 32-миллионной стране достигло 20 млн человек, и все государственные ведомства поставлены перед необходимостью наращивать свое присутствие в Сети и социальных сетях, чтобы «достичь» своих граждан.