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    В Самарканде на время ревизии приостановлено строительство многоэтажек

    В Самарканде до конца года остановили строительные работы на объектах исторического культурного наследия после громкого увольнения хокима области Туробжона Джураева.

    Фото: Мурат Сарсенов / Facebook
    Фото: Мурат Сарсенов / Facebook

    Глава администрации Самаркандской области 10 июля был задержан по подозрению в получении взяток от застройщиков, возводивших многоэтажные дома на территории, находящейся под защитой ЮНЕСКО, сообщает Ozodlik.

    Самаркандцы, оплатившие взнос или полную стоимость квартиры в строящихся домах, бьют тревогу.

    «Стройка приостановлена, конкретики нет, а недостроенные жилые комплексы, возможно, будут снесены», – рассказала Ц-1 одна из жительниц города, вложившая деньги в долевое строительство.

    Скандал с застройкой в исторической части Самарканда разгорелся после критических публикаций в СМИ и обсуждения этого вопроса в рамках 42-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в июне 2018 года.

    Премьер-министр РУз Абдулла Арипов, посетивший Самарканд 23 июня, поручил снести дома, построенные без согласования с Министерством культуры. Однако даже после визита Арипова некоторые из застройщиков, предположительно, находившиеся под протекцией экс-хокима региона Джураева, не остановили работы.

    Темы: Коррупция в Узбекистане, Самарканд, Узбекистан
    Теги: застройка Русский Самарканд Самарканд хоким
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