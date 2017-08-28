В Самарканде ничего не успели – ни мавзолея Каримова, ни памятника…

Мавзолей Ислама Каримова в Самарканде не успели достроить – Шавкат Мирзиёев возложил цветы к могиле предшественника посреди строительной площадки.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 августа возложил цветы к могиле своего предшественника – Ислама Каримова и, как передает УзА, дал поручения по завершению строительства и благоустройства мемориального комплекса.

В ходе предыдущего посещения Самарканда, 14 апреля 2017 года, Мирзиёев поручил приурочить открытие мавзолея первого президента Узбекистана к началу XI Международного музыкального фестиваля «Шарк тароналари» («Мелодии Востока»).

Но 25 августа, на момент открытия музыкального конкурса, работы на месте будущего мемориального комплекса Ислама Каримова не завершились.

На строительной площадке трудятся две тысячи рабочих. В помощь им были брошены курсанты одного из местных военных образовательных учреждений. Молодые люди в военной форме помогают строителям, то и дело выстраиваясь для получения указаний командира.

Внешняя отделка комплекса практически завершена, специалисты трудятся над интерьером мавзолея. Ранее отечественные СМИ сообщали, что на объекте задействованы мастера из Индии, а также ведущие ремесленники со всех регионов страны.

Вместо крутой лестницы с узкими ступенями, ведущей к мечети Хазрат Хизр, за которой похоронен Ислам Каримов, теперь сооружена широкая каменная, выдержанная в едином цветовом и стилевом оформлении.

Помимо мавзолея на возвышенности строятся беседки, где туристы и паломники смогут отдохнуть или почитать молитву.

Начало отдельной дорожной полосы к мемориалу находится на стадии предварительного строительства. Бульдозеры равняют щебень, а строительный кран укладывает плиты. По периметру строительства дежурят люди в штатском и сотрудники органов правопорядка.

Как говорят местные жители, открытие мемориала планируется не ранее Дня независимости, который отмечается в Узбекистане 1 сентября, либо Дня памяти первого президента страны – 2 сентября.

Каримов – в саване, хоким – в отставке

К началу музыкального фестиваля «Шарк тароналари», который проходит в Самарканде с 25 по 30 августа, планировалось также открытие памятника Исламу Каримову в центре Парка тигров, по соседству с площадью Регистан.

Однако даже к приезду главы государства памятник был укутан в белую накидку, напоминающую саван.

21 августа своей должности лишился хоким Самарканда Вохид Рахимов, проработавший в администрации второго по величине города Узбекистана около полугода.

Градоначальник пошел на понижение, возглавив Пахтачинский район. На смену ему пришел экс-глава Булунгурского района, его однофамилец Фуркат Рахимов.

В хокимияте Самаркандской области не назвали официальную версию рокировки Рахимовых.

Однако все самаркандцы твердят в один голос, что Вохид Рахимов отправлен в отставку из-за срыва сроков по завершению работ на мемориальном комплексе Ислама Каримова и сооружению памятника первому президенту страны.