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    В Самарканде открылся Музей памяти жертв репрессий

    При СамГУ в канун Дня независимости РУз открылся Музей памяти жертв репрессий, включающий периоды колониализма, Советской власти и суверенитета страны.

    Фото из открытых источников
    Фото из открытых источников

    Музей расположился на территории факультета географии и экологии Самаркандского государственного университета (СамГУ).

    Экспозиция состоит из восьми исторических периодов:

    Завоевание царской Россией Туркестана и национально-освободительная борьба (1868–1900);

    Национальное возрождение (1901–1917);

    Ликвидация правительства Туркестанской автономии и начало репрессивной политики (1917–1924);

    Последствия политики коллективизации и раскулачивания (1929–1936);

    Политические репрессии в 1937–1938 годах;

    Политические репрессии в 1940–1950 годах;

    «Хлопковое дело» в 80-е годы;

    Суверенитет (1991–2018).

    Целью музея является «объективный показ многолетней борьбы за независимость Узбекистана, восстановление чести и достоинства репрессированных», пишет Podrobno.uz.

    Темы: Самарканд, Узбекистан
    Теги: Музей репрессий Самарканд Узбекистан
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