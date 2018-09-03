В Самарканде открылся Музей памяти жертв репрессий

При СамГУ в канун Дня независимости РУз открылся Музей памяти жертв репрессий, включающий периоды колониализма, Советской власти и суверенитета страны.
Музей расположился на территории факультета географии и экологии Самаркандского государственного университета (СамГУ).
Экспозиция состоит из восьми исторических периодов:
Завоевание царской Россией Туркестана и национально-освободительная борьба (1868–1900);
Национальное возрождение (1901–1917);
Ликвидация правительства Туркестанской автономии и начало репрессивной политики (1917–1924);
Последствия политики коллективизации и раскулачивания (1929–1936);
Политические репрессии в 1937–1938 годах;
Политические репрессии в 1940–1950 годах;
«Хлопковое дело» в 80-е годы;
Суверенитет (1991–2018).
Целью музея является «объективный показ многолетней борьбы за независимость Узбекистана, восстановление чести и достоинства репрессированных», пишет Podrobno.uz.