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    В Самарканде разрешили снос исторических зданий

    В исторической части Самарканда, находящейся под защитой ЮНЕСКО, ведутся строительные работы. Разрешение на застройку на улице Пушкина дала администрация города.

    Фото: Мурат Сарсенов / Facebook
    Фото: Мурат Сарсенов / Facebook

    По данным местных жителей, застройщиком является компания Max Real Story Invest, существующая около года и получающая места под строительство в центральных районах города, пишет Citizen.

    В офисе ЮНЕСКО в Ташкенте заявляют, что снос исторических зданий в так называемом «Русском Самарканде» запрещен, и не подтверждают информацию о проводимых строительных работах на объектах культурного наследия.

    «Газетаз» со ссылкой на специалиста в области туризма Мурата Сарсенова пишет, что 5 июня инспекция по охране исторического наследия Министерства культуры потребовала прекратить строительные работы. Позже Сарсенов сообщил, что застройщик не остановил работы в исторической зоне Самарканда.

    В городском хокимияте настаивают, что разрешение на снос зданий было получено в компетентных ведомствах и согласовано с местными жителями.

    Темы: Коррупция в Узбекистане, Самарканд, Строительство в Узбекистане
    Теги: Самарканд снос домов ЮНЕСКО
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