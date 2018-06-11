В Самарканде разрешили снос исторических зданий

В исторической части Самарканда, находящейся под защитой ЮНЕСКО, ведутся строительные работы. Разрешение на застройку на улице Пушкина дала администрация города.

По данным местных жителей, застройщиком является компания Max Real Story Invest, существующая около года и получающая места под строительство в центральных районах города, пишет Citizen.

В офисе ЮНЕСКО в Ташкенте заявляют, что снос исторических зданий в так называемом «Русском Самарканде» запрещен, и не подтверждают информацию о проводимых строительных работах на объектах культурного наследия.

«Газета.Уз» со ссылкой на специалиста в области туризма Мурата Сарсенова пишет, что 5 июня инспекция по охране исторического наследия Министерства культуры потребовала прекратить строительные работы. Позже Сарсенов сообщил, что застройщик не остановил работы в исторической зоне Самарканда.

В городском хокимияте настаивают, что разрешение на снос зданий было получено в компетентных ведомствах и согласовано с местными жителями.