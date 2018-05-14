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    В Санкт-Петербурге кассир из РУз даром отдавала продукты пенсионерам

    Уроженка Узбекистана, жалея пожилых неплатежеспособных людей, бесплатно отпускала им товар. Теперь ей грозит суд: магазин и полиция Фрунзенского района Санкт-Петербурга проводят подсчет ущерба.

    Иллюстративное фото; 21smart.ru
    Иллюстративное фото; 21smart.ru

    Скандал в магазине «Пятерочка» на Будапештской улице разгорелся в конце апреля. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как кассир отпускает товар, не проводя его через кассу. Нарушительницей оказалась 42-летняя уроженка Узбекистана, работающая в магазине с января 2018 года.

    Женщина призналась, что из жалости бесплатно выдавала продукты пенсионерам, которые не могли оплатить товар. Она написала явку с повинной, сообщает «Российская газета».

    Магазин проводит инвентаризацию для оценки ущерба. Полиция Фрунзенского района также инициировала проверку. Кассиру грозит до пяти лет лишения свободы.

    Темы: Люди в Центральной Азии, Миграция
    Теги: кассир пенсионеры Пятерочка Санкт-Петербург
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