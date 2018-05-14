В Санкт-Петербурге кассир из РУз даром отдавала продукты пенсионерам

Уроженка Узбекистана, жалея пожилых неплатежеспособных людей, бесплатно отпускала им товар. Теперь ей грозит суд: магазин и полиция Фрунзенского района Санкт-Петербурга проводят подсчет ущерба.

Скандал в магазине «Пятерочка» на Будапештской улице разгорелся в конце апреля. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как кассир отпускает товар, не проводя его через кассу. Нарушительницей оказалась 42-летняя уроженка Узбекистана, работающая в магазине с января 2018 года.

Женщина призналась, что из жалости бесплатно выдавала продукты пенсионерам, которые не могли оплатить товар. Она написала явку с повинной, сообщает «Российская газета».

Магазин проводит инвентаризацию для оценки ущерба. Полиция Фрунзенского района также инициировала проверку. Кассиру грозит до пяти лет лишения свободы.