В США начался суд над правозащитником из Узбекистана по делу о терроризме

Беженец и правозащитник из Узбекистана Джамшид Мухторов, обвиняемый в США в поддержке террористической организации и планах присоединиться к ИГИЛ, шесть лет ждал суда.

В Денвере (США) через шесть лет после задержания в аэропорту Чикаго суд присяжных начал рассматривать дело Джамшида Мухторова, узбекистанского беженца, в прошлом правозащитника, сообщает Foxnews.

Его обвиняют в попытке оказания материальной поддержки террористической группировке «Исламское государство» («ИГ»). На родине Джамшид Мухторов был руководителем Джизакского областного отделения правозащитного общества «Эзгулик».

В 2015 году Мухторов уже оспаривал доказательства обвинения, полученные с помощью одной из программ безосновательного наблюдения Агентства национальной безопасности.

Но судья Джон Кейн тогда постановил, что программа может иметь потенциал для злоупотреблений, но не нарушила права задержанного.

Адвокат Мухторова Кэтрин Стимсон во время вступительных заявлений сказала, что его подзащитный отправлял электронные письма людям, утверждавшим, что принадлежат к ИГИЛ.

Но это послание – не более чем игра и отдушина для человека, пережившего сложный переезд в США. В то же время узбекистанец никогда не отправлял деньги организации.

Она также напомнила, что ее подзащитный был ошарашен жизнью в США. В Узбекистане он был правозащитником, а в Америке работал на перерабатывающем заводе, в казино, а затем водителем грузовика.

Прокурор Грег Холлоуэй в своем выступлении сделал акцент на записи телефонных звонков и электронных писем Мухторова, где речь шла «о желании Мухторова помочь террористической группе и стать мучеником».

Джамшид Мухторов переехал в Денвер в 2007 году по программе переселения беженцев. По данным прокурора, беженец был подавлен и начал отправлять электронную почту террористической группе. К 2012 году он рассказал информатору ФБР о планах присоединиться к ИГИЛ.

«Вы увидите растущее негодование, – сказал Холлоуэй. – Вы увидите горечь и гнев».

Прокурор напомнил, что Мухторова арестовали, когда он ожидал посадки на рейс в Стамбул. В его багаже было обнаружено 2800 долларов США наличными, два новых iPhone и iPad. В записанном телефонном разговоре за несколько дней до полета Холлоуэй сказал, что Мухторов попросил свою дочь «молиться, чтобы ваш папа стал мучеником».

Защита Мухторова также акцентировала внимание присяжных на использовании средств слежения, которые были помещены в его доме, телефоне и грузовике без его ведома.

Стимсон напомнила, что агенты ФБР провели месяцы возле Мухторова, слушая его разговоры и наблюдая за его онлайн-деятельностью, но «ничего не получили».

Затем они прибегли к помощи информатора ФБР – выходца из Узбекистана, который стал сотрудничать с властями, чтобы избежать обвинений в мошенничестве.

Адвокат Стимсон подтвердила, что ее клиент собирался поехать в Турцию, но, по ее данным, не для участия в ИГИЛ, а чтобы помочь брату, находившемуся в лагере беженцев.

По данным радио «Озодлик», речь идет о Хуршиде Мухтарове, который воевал на стороне ИГИЛ.