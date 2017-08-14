В столице Узбекистана заработал сумовый банкомат

В Ташкенте впервые в истории независимости заработали банкоматы, выдающие местную валюту – сумы. А если точнее – пока один.

С 14 августа в Ташкенте в тестовом режиме заработали три банкомата Народного банка для снятия наличных средств в национальной валюте.

Банкоматы с иностранной валютой действуют в столице уже не первый год. Аппараты установили на Алайском, Юнусабадском и Куйлюкском базарах.

Корреспондент Ц-1 отправился проверить, как работают банкоматы и сколько средств можно обналичить через терминал.

К 9 утра банкомат, расположенный у мясного павильона на Алайском базаре в центре Ташкента, уже облепили местные жители.

Сотрудник банка в белоснежной рубашке терпеливо объяснял каждому, как управляться с аппаратом. Дневной лимит снятия наличности составил 100 тысяч сумов (13 долларов по «черному курсу»).

Банкомат принимает карты любых отечественных банков, подключенных к системе Uzcard. Комиссия составляет 0%. C корпоративных карт деньги снять нельзя.

К 9.30 здесь собралось около 15–20 человек, но очередь быстро иссякла, так как машина исправно выдавала новенькие пяти- и десятитысячные купюры.

В очереди люди стояли по несколько минут. Стражи порядка, начавшие было тревожиться из-за скопления народа, вернулись к своим служебным обязанностям.

На Юнусабадском базаре мы не застали похожей картины. У банкомата на входе в отделение Народного банка дежурили двое сотрудников милиции.

Ни представителя банка, ни клиентов, желающих обналичить средства, мы не увидели. На вопрос, работает ли банкомат, один из милиционеров недовольно ответил: «Нет».

Жители южной части Ташкента также не смогли обналичить средства. Банкомат на Куйлюкском базаре временно не работает.

Наличка уже не нужна

Жители Ташкента связывают установку банкоматов с реформами, производимыми нынешним руководством Узбекистана.

На базарах, во дворах и в общественном транспорте все обсуждают установку банкоматов, отсутствие дефицита наличности и колебания на валютном рынке.

Один из первых держателей пластиковой карты, кто обналичил деньги на Алайском базаре, с удивлением отметил, что у банкомата не собралась большая толпа людей.

По его словам, еще в январе банкомат облепили бы сотни желающих обналичить деньги, очередь к терминалу продавалась бы за десятки тысяч, и люди приходили бы с пачками пластиковых карт (в начале 2017 года из-за дефицита наличности «серое» обналичивание средств составляло до 25% от суммы).

Другой горожанин, пришедший обналичить деньги, рассказал, что из-за относительно свободной покупки иностранной валюты юридическими лицами по рыночному курсу сократились объемы легальных безналичных средств.

«Раньше за «обнал» просили процент, сейчас – наоборот. Мы наличку поставщику предлагаем, а он просит «безнал». Приходится докидывать сверху 3% от суммы… Всем нужен легальный «безнал» для покупки (иностранной) валюты», – сказал он.

Тестовый период

Сотрудник Народного банка рассказал, что установленные банкоматы будут работать в тестовом режиме. Уже до конца года в столице появится тысяча банкоматов для снятия наличности в национальной валюте. Установка аппаратов, в том числе в регионах, будет происходить поэтапно.

На вопрос, хватит ли валюты в банкоматах, в Народном банке заявили: «Хватит».

Дескать, даже при максимальной нагрузке деньги в аппаратах будут выдаваться весь день, даже после завершения рабочего дня. По окончании тестового периода банкоматы будут работать 24 часа в сутки.