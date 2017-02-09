В Сурхандарье эксгумировали тело погибшего в милиции предпринимателя

На кладбище возле Джаркургана Сурхандарьинской области Узбекистана обследовано тело умершего в стенах местной милиции предпринимателя Муродилло Омонова.

Эксгумацию тела 32-летнего Муродилло Омонова, погибшего 20 января во время двухчасового ареста в милиции Джаркурганского района Сурхандарьинской области, проводили двое прибывших для этой цели экспертов из столицы Ташкента.

Тело Омонова было выкопано, а затем осмотрено примерно в 16 часов 7 февраля, как рассказала мать погибшего Каромат Кадырова.

Все действо и зрелище, связанное с эксгумацией тела сына, оставило женщину в совершенно потрясенном состоянии. Она наблюдала большую часть процедуры. По ее словам, тело Муродилло начало разлагаться, издавать запах…

«Это было очень тяжело…», – с невыразимой болью в голосе делится мать.

Эксперты, осмотрев тело Омонова, под рыдания матери вновь предали его земле. В то же время причину смерти, по крайней мере, самой Кадыровой, пока не назвали.

По словам ее адвоката, экспертное заключение будет готово только через месяц.

Кроме экспертов и родственников Омонова, на эксгумации присутствовали заместитель прокурора Сурхандарьинской области и прокурор Джаркурганского района.

Реакция Ташкента

Судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причину смерти 32-летнего мужчины во время ареста в милиции, стала возможна только благодаря вмешательству нового руководства страны из Ташкента.

После смерти сына Каромат Кадырова отправилась в поисках правды и справедливости в столицу, будучи убежденной, что ее сын погиб от пыток, а его убийство было спланировано и организовано недругами, пытающимися изгнать ее из местного бизнеса.

29 января, впервые в истории Узбекистана, имеющего позорную славу страны пыток, Кадырову принял новый министр внутренних дел Абдусалом Азизов.

Выслушав женщину, он вызвал своих подчиненных и распорядился создать вместе с сотрудниками Генпрокуратуры следственную бригаду.

В Генпрокуратуре на жалобу Кадыровой отреагировали еще раньше, пообещав провести эксгумацию тела Омонова.

А сотрудники Народной приемной при аппарате президента заверили, что будут контролировать ход следствия.

В итоге 2 февраля Кадырова уехала в Сурхандарью с надеждой, что справедливость восторжествует и убийцы ее сына будут наказаны.

В надежде на встречу с президентом

Мать погибшего встретили первые лица Сурхандарьинской области, внимательно ее выслушали и дали распоряжение отделу по борьбе с коррупцией начать проверку деятельности базаркома Абдуллы Рахмонова, которую Кадырова считает заказчиком убийства ее сына.

Однако женщина не очень довольна ходом расследования. Эксперты прибыли с задержкой, ждать заключения надо целый месяц. А следственная бригада из Ташкента так и не приехала, ее заменили сотрудники областной прокуратуры.

В то же время Кадырова надеется только на столичных специалистов. По ее словам, у базаркома Рахмонова «очень много денег», и поэтому она опасается, что на областных специалистов может быть оказано давление.

Женщина упорно хочет встретиться лично с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и правдиво рассказать о том, что она, первая в Сурхандарье женщина-предприниматель, хотела работать честно, за это ее преследовали чиновники Джаркургана, и в итоге был убит ее сын.

Мирзиёев на днях собирается посетить Сурхандарьинскую область, и Кадырова очень надеется, что в этот момент ей удастся с ним встретиться.

Смерть в стенах РОВД

Предприниматель Муродилло Омонов погиб через два часа после того, как вечером 20 января по непонятной причине был задержан сотрудниками РОВД (районный отдел внутренних дел) Джаркургана.

Первой версией милиционеров был инфаркт, предпринимателя по этому поводу даже доставили в местную больницу.

Затем причина смерти почему-то поменялась: джаркурганские правоохранители сообщили Кадыровой, что ее сын якобы повесился на собственной куртке.

В то же время сама Кадырова считает, что ее сын был убит, а заказчиком убийства считает директора Центрального рынка Джаркургана Абдуллу Рахмонова, который хотел отобрать у нее участок земли – часть автостоянки, где директором был ее погибший сын.