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    В Сырдарьинской области заработала группа «Ойболта» – «Топор»

    Основной целью группы с громким названием «Топор» в Сырдарьинской области Узбекистана является принудительное изъятие задолженностей по коммунальным услугам.

    Топор; фото с сайта: homycomfort.ru
    Топор; фото с сайта: homycomfort.ru

    К группе «Ойболта» прикреплены сотрудники прокуратуры Сырдарьинской области Узбекистана, Управления внутренних дел и Государственной налоговой службы.

    Они обязаны составить список людей, имеющих долги за оплату различных услуг, в частности коммунальных, и обеспечить их возмещение. В случае если у граждан не окажется денег для погашения задолженности, то группа «Топор» имеет право посягать на их имущество, в том числе и скот.

    Председатель Сырдарьинского областного отделения общества прав человека «Эзгулик» Исроил Ризаев считает, что действия группа несправедливы и незаконны.

    По его словам, многие граждане имеют приписанные им миллионные долги за газ, которого в регионах и сельских районах Узбекистана нет, – люди выкручиваются, как могут, чтобы обогреться в зимние холода, но группу «Топор» это мало волнует.

    «Как у людей появляются долги за газ, которого нет, никому неизвестно, – говорит правозащитник. – Зато без внимания «топоров» не остаются ни вещи жителей, ни недвижимое и движимое имущество, ни живность».

    Термин «Ойболта» был введен президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в его бытность премьер-министром страны.

    Тогда группа «Топор», объединившая сотрудников правоохранительных органов, расправлялась с фермерами, не выполнившими государственный план по сдаче сельхозкультур.

    В задачу группы входило изъятие в пользу государства компенсации от проштрафившегося фермера, на которого власти возлагали надежды, оказывали финансовую и техническую помощь во время посева, культивации и сбора урожая.

    Источник:Ц-1
    Темы: Права человека в Узбекистане, Шавкат Мирзиёев
    Теги: Группа "Топор" Сырдарьинская область Ойболта Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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