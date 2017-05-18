В Ташкенте дешевеют квартиры

Жители столицы Узбекистана месяцами не могут продать квартиры из-за упавших цен. Риелторы констатируют: цены достигли дна.

В Ташкенте снижается стоимость недвижимости из-за роста курса доллара и ограничений прав иногородних приобретать жилье в столице.

«Уважаемые потребители! Крик души: не можем продать квартиру на вторичке. Покупатели избалованы низкими ценами и хотят еще ниже! Но эта квартира – всё, что есть у нашей семьи из материальных ценностей», – возмущается житель Ташкента Александр К. в группе Фейсбука «Потребитель. Уз».

«У нас хороший район! Никогда не думал, что будет проблема с продажей двухкомнатной квартиры, расположенной на метро «Бунёдкор». Просили 42 тысячи долларов США, сейчас снизили до 38», – продолжает он.

Многие покупатели, выставившие жилье на продажу, жалуются, что приходится снижать цены, чтобы хоть как-то продать квартиру. Причем снижать существенно: на 2–3 тысячи долларов – однокомнатную, на 5–7 тысяч – трехкомнатную.

Квартира по цене машины

Ц-1 промониторил цены на недвижимость в Ташкенте на сайте OLX. Стоимость однокомнатных квартир стартует от 5–7 тысяч долларов.

Как правило, за эти деньги предлагают комнаты в бывших общежитиях или квартиры с малым метражом и в плохом состоянии. За 9 тысяч мы нашли квартиру в районе российского посольства площадью 27 метров.

Парадокс: закрытость Ташкента привела к тому, что стоимость жилья в областных центрах выше, чем в столице. Так, в Самарканде цена однокомнатной квартиры – минимум 16 тысяч долларов.

Достигли дна

«Цены упали на вторичное и на первичное жилье. Ключевыми факторами являются: во-первых, повышение курса доллара (доллар США стал стоить 8000 сумов. – Прим. Ц-1), во-вторых, превышение предложения над спросом», – говорит Ц-1 Бобур Юнусов, представитель фирмы «Добрый риелтор».

«Однокомнатная квартира в столице стоит в среднем 15 тысяч, и можно сказать, что достигнуто ценовое дно – ниже падать некуда», – рассказывает он далее.

По мнению риелтора, не стоит рассчитывать на оживление спроса с 1 июля в связи с возможным открытием прописки для иногородних при покупке недвижимости в новом доме.

По его наблюдениям, самыми востребованными квартирами остаются 2–3-комнатные, разброс цен на «двушку» довольно большой: от 18 до 60 тысяч.

Также до недавнего времени ташкентцы считали самыми престижными квартиры, построенные по так называемому спецпроекту в 70–80-х годах прошлого века.

Юнусов говорит, что в последнее время жители Ташкента все чаще выбирают новостройки. Цена с начала года снизилась более чем на 20%, и квадратный метр стоит 450–550 долларов.

«Новостройки более востребованы, поскольку их можно купить за безналичный расчет и в кредит», – утверждает он.