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    В Ташкенте хотят переселить людей за счет застройщиков

    Хоким Сергелийского района Ташкента Нозим Хусанов предложил расселить жителей массива «Спутник», проживающих в ветхих деревянных бараках, за счет инвесторов.

    Деревянные дома, попавшие под слом в Сергели; фото: mytashkent.uz
    Деревянные дома, попавшие под слом в Сергели; фото: mytashkent.uz

    «Планируем разделить участок на лоты по 35 гектаров и предложить их инвесторам, чтобы они, исходя из количества домов и населения в своем лоте, построили многоэтажные дома, желательно девятиэтажки, и перевезли все это население в новый дом», сказал Хусанов АН Podrobno.

    Каждому владельцу квартиры во временных бараках, построенных во время восстановления Ташкента после землетрясения 1966 года, выделят жилье с аналогичной площадью, уверяет хоким.

    Темы: Инвестиции в Узбекистан, Квартирный вопрос, Социальная защита в Узбекистане, Ташкент
    Теги: ветхое жилье деревяшки расселение Сергели
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