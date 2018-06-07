В Ташкенте хотят переселить людей за счет застройщиков

Хоким Сергелийского района Ташкента Нозим Хусанов предложил расселить жителей массива «Спутник», проживающих в ветхих деревянных бараках, за счет инвесторов.

«…Планируем разделить участок на лоты по 3–5 гектаров и предложить их инвесторам, чтобы они, исходя из количества домов и населения в своем лоте, построили многоэтажные дома, желательно девятиэтажки, и перевезли все это население в новый дом», – сказал Хусанов АН Podrobno.

Каждому владельцу квартиры во временных бараках, построенных во время восстановления Ташкента после землетрясения 1966 года, выделят жилье с аналогичной площадью, уверяет хоким.