В Ташкенте начал действовать негласный комендантский час

Милиция задерживает «бесцельно гуляющих» ташкентцев после 11 вечера. Ранее такой формулировкой объясняли задержание сотен людей в Хорезмской и Ферганской областях РУз.

Правоохранительные органы Ташкента с некоторым запозданием присоединились к общереспубликанской «профилактике уличной преступности».

Столичные стражи порядка вылавливают граждан с городских улиц после 23 часов для установления личности. Задерживают как одиночек, так и целые группы «бесцельно гуляющих» молодых людей.

Такая формулировка впервые была использована Управлением внутренних дел (УВД) Хорезмской области в августе 2017 года.

Тогда в ходе ночных рейдов были задержаны 3706 человек. С ними были проведены профилактические беседы в отделениях органов внутренних дел. При этом в стране официально не действует комендантский час, и находиться на улице в ночное время закон не запрещает.

29-летний Олег рассказал Ц-1 о своем опыте общения со стражами порядка в ночное время.

«29 октября мы с друзьями засиделись в кафе в Юнусабадском районе. Когда выходили, уже была почти полночь. На первом перекрестке тормознул автобус Isuzu с решетчатыми окнами. К нам вышли трое молодых ребят в форме милиции – рядовые. Они представились и вежливо попросили документы», – вспоминает собеседник.

По его словам, не удовлетворившись фотографиями паспортов в телефоне, милиционеры настойчиво пытались убедить молодых людей сесть в автобус для проверки документов, которая якобы займет 15 минут.

После недолгого спора сотрудники милиции ретировались по приказу старшего.

В Ташкенте – вежливые милиционеры

Равшан Р., проживающий в Чиланзарском районе столицы, рассказывает, что в последнее время ночные рейды устраивают по всей республике. Об этом он узнал в ходе командировок по регионам страны.

По его словам, в Джизакской, Андижанской, Самаркандской областях местные правоохранительные органы продолжительное время занимаются борьбой с ночной жизнью. Милиционеры устраивают рейды в ночных клубах, караоке-барах, ресторанах при гостиницах.

«Коллеги из областей рассказывают, что милиционеры «накрывают» такие места неожиданно. Выводят абсолютно всех людей на улицу, просят показать паспорта. Если документов нет, увозят в отделения. Общаются раздраженно, на громкие претензии угрожают посадить в «обезьянник». Поэтому никто права не качает», – говорит он.

Равшан также становился жертвой так называемого комендантского часа в Ташкенте. Он рассказывает, что в столице милиционеры общаются вежливо, срываясь на крик только на нетрезвых бездомных.

Ранее «Озодлик» писал о задержании сотен ферганцев, ночью 23 октября отдыхавших в кафе и барах. По данным Узбекской редакции радио «Свобода», в ходе задержания посетителей увеселительных заведений унижали и оскорбляли.

А источник в УВД Ферганской области заявил, что «хорошие люди ночью сидят дома».

Такие действия сотрудников правоохранительных органов противоречат концепции реформы милиции, а также словам президента Шавката Мирзиёева.

В феврале Мирзиёев раскритиковал органы внутренних дел за «устаревшие методы работы».

Однако тотальная задержка сограждан в ночное время является не чем иным, как орудием прежней эпохи, когда во главе угла в милиции стоял план, а не рациональная система профилактики уличной преступности.