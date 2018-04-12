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    В Ташкенте – новый суд о попытке свержения конституционного строя

    На скамье подсудимых Ташгорсуда – пять человек, обвиняемых в пособничестве религиозным экстремистским организациям и посягательстве на конституционный строй РУз.

    Родственники подсудимых у здания Ташгорсуда 11 апреля 2018 года; фото: Ц-1
    Родственники подсудимых у здания Ташгорсуда 11 апреля 2018 года; фото: Ц-1

    11 апреля в Ташкентском городском суде по уголовным делам начался процесс над пятью гражданами, которых следствие обвиняет по статьям 159 – «Посягательство на конституционный строй РУз» и 244-2 – «Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях».

    На скамье подсудимых – двое мужчин и три женщины: Мухаммад Рашидов и Мадамин Абдурахманов, а также Гузаль Тухтаходжаева, Насиба Узакова и Умида Узакова. Им грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

    Без прокурора и лишней шумихи

    Ташкентские правозащитники, пришедшие поддержать подсудимых, рассказали Ц-1, что их долгое время не пускали в зал суда.

    По их мнению, судья Сарвар Каримов якобы специально назначил судебное заседание в этот день, чтобы все внимание журналистов и правозащитников было приковано к другому политическому процессу – делу независимого журналиста Бобомурода Абдуллаева, бизнесменов Равшана Салаева, Шавката Оллоёрова и блогера Хаётхона Насретдинова, обвиняемых в сговоре с целью захвата власти и свержения конституционного строя в стране.

    В чем обвиняют подсудимых?

    Основным фигурантом дела является 31-летняя жительница Ташкента Гузаль Тухтаходжаева, находившаяся в розыске с 2009 года и арестованная в январе 2018-го в доме ее матери, где она пряталась.

    Ориентировка ГУВД Ташкента на Гузаль Тухтаходжаеву; официальное фото
    Ориентировка ГУВД Ташкента на Гузаль Тухтаходжаеву; официальное фото

    По словам матери подсудимой Азизы Ахмедовой, дочь боялась сдаться властям из-за страха перед пытками.

    Следствие вменяет в вину Тухтаходжаевой и ее мужу Мухаммаду Рашидову участие в запрещенной экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир».

    Другая жительница узбекистанской столицы – 30-летняя Умида Узакова обвиняется в хранении и распространении экстремистских материалов. Она якобы распространяла экстремистские листовки в мечетях города. Ее суд освободил из-под стражи в связи с беременностью.

    Вместе с Умидой по делу проходят ее брат Мадамин Абдурахманов и мать Насиба Узакова. Их привлек к делу следователь Салих Рахмонов, ныне уволенный из силовых структур.

    Умида Узакова не взята под стражу в связи с беременностью; фото: Ц-1
    Умида Узакова не взята под стражу в связи с беременностью; фото: Ц-1

    Родственники обвиняемых говорят, что Рахмонов от сегодняшних подсудимых под пытками выбивал признательные показания.
    Как передает Инициативная группа по правам человека Узбекистана (ИНГПУ), подсудимые содержатся в следственном изоляторе № 1 Ташкента, известном как Таштюрьма.

    Обвиняемые рассказали суду, что в СИЗО очень холодно: отопление отключено, нет горячей воды и возможности умыться. Кроме того, они помещены в одну камеру с больными туберкулезом и СПИДом.

    Источник:Ц-1
    Темы: Ислам в Центральной Азии, Свобода религии в Центральной Азии, Свобода религий
    Теги: ислам исламский экстремизм свобода религий в Узбекистане Ташгорсуд
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