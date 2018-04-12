В Ташкенте – новый суд о попытке свержения конституционного строя

На скамье подсудимых Ташгорсуда – пять человек, обвиняемых в пособничестве религиозным экстремистским организациям и посягательстве на конституционный строй РУз.

11 апреля в Ташкентском городском суде по уголовным делам начался процесс над пятью гражданами, которых следствие обвиняет по статьям 159 – «Посягательство на конституционный строй РУз» и 244-2 – «Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях».

На скамье подсудимых – двое мужчин и три женщины: Мухаммад Рашидов и Мадамин Абдурахманов, а также Гузаль Тухтаходжаева, Насиба Узакова и Умида Узакова. Им грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

Без прокурора и лишней шумихи

Ташкентские правозащитники, пришедшие поддержать подсудимых, рассказали Ц-1, что их долгое время не пускали в зал суда.

По их мнению, судья Сарвар Каримов якобы специально назначил судебное заседание в этот день, чтобы все внимание журналистов и правозащитников было приковано к другому политическому процессу – делу независимого журналиста Бобомурода Абдуллаева, бизнесменов Равшана Салаева, Шавката Оллоёрова и блогера Хаётхона Насретдинова, обвиняемых в сговоре с целью захвата власти и свержения конституционного строя в стране.

В чем обвиняют подсудимых?

Основным фигурантом дела является 31-летняя жительница Ташкента Гузаль Тухтаходжаева, находившаяся в розыске с 2009 года и арестованная в январе 2018-го в доме ее матери, где она пряталась.

По словам матери подсудимой Азизы Ахмедовой, дочь боялась сдаться властям из-за страха перед пытками.

Следствие вменяет в вину Тухтаходжаевой и ее мужу Мухаммаду Рашидову участие в запрещенной экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир».

Другая жительница узбекистанской столицы – 30-летняя Умида Узакова обвиняется в хранении и распространении экстремистских материалов. Она якобы распространяла экстремистские листовки в мечетях города. Ее суд освободил из-под стражи в связи с беременностью.

Вместе с Умидой по делу проходят ее брат Мадамин Абдурахманов и мать Насиба Узакова. Их привлек к делу следователь Салих Рахмонов, ныне уволенный из силовых структур.

Родственники обвиняемых говорят, что Рахмонов от сегодняшних подсудимых под пытками выбивал признательные показания.

Как передает Инициативная группа по правам человека Узбекистана (ИНГПУ), подсудимые содержатся в следственном изоляторе № 1 Ташкента, известном как Таштюрьма.

Обвиняемые рассказали суду, что в СИЗО очень холодно: отопление отключено, нет горячей воды и возможности умыться. Кроме того, они помещены в одну камеру с больными туберкулезом и СПИДом.