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    В Ташкенте обошлось без самосожжения родственников жертв пыток

    Акция женщин из Самаркандской и Навоийской областей в Ташкенте против пыток и осуждения их родных прошла без эксцессов, но и результата.

    Пикет в Ташкенте отчаявшихся матерей и жен жертв пыток; фото: ПАУ
    Пикет в Ташкенте отчаявшихся матерей и жен жертв пыток; фото: ПАУ

    Сегодня в в 12.00 у въезда на территорию Международного бизнес-центра в Ташкенте группа женщин из Самаркандской и Навоийской областей Узбекистана начала пикет с угрозой самосожжения.

    Инобат Арзиева, Шахноза Арзиева, Дильшада Тангатарова, Барно Восиева, Матлюба Рузиева, Мохира Маннолова — таким образом хотели выразить протест и требования справедливости к их родственникам.

    Их сыновья и мужья были осуждены в 2016 и 2017 годах в Навои по подозрению в религиозном экстремизме на сроки от шести до семи лет.

    Для получения их признаний следственные органы СНБ и УВД Навоийской области применяли к ним самые изощренные пытки и унижения.

    Мужчин обвиняли в вербовке людей для отправки на войну в рядах «Исламского государства» в Сирию.

    В акции вместе с ними приняла участие Елена Урлаева, руководитель Правозащитного альянса Узбекистана (ПАУ).

    Требования справедливости; фото: ПАУ
    Требования справедливости; фото: ПАУ

    Толпа силовиков

    К 11-30 у станции метро «Бодомзор» собралась внушительная толпа силовиков и людей в штатском.

    Прохожих просили не задерживаться на месте и строго запрещали фото и видеосъемку. Однако никто не проявлял особого интереса к группе женщин с плакатами в руках.

    В 12-30 между протестующими и силовиками начался громкий обмен репликами.

    Сотрудники милиции хотели разогнать пикет, но женщины упрямо стояли на своем. Они громко отстаивали свои права, говоря, что им нечего терять, и они никого не боятся.

    По словам Урлаевой, женщины обращались во всевозможные инстанции, в том числе в виртуальную приемную президента Узбекистана, но каждый раз безуспешно.

    Чем закончилась акция?

    К 14-00 пикет был окончен. Высокопоставленные представители органов милиции разъехались, а женщины не смогли даже пройти к офису Делегации ЕС в Узбекистане.

    Елена Урлаева рассказала Ц-1, что участницам акции пообещали оказать содействие в рассмотрении их просьб, и даже привлечь правозащитные механизмы ЕС.

    Только после этого женщины дали обещание не сжигать себя и в состоянии глубокого шока отправились в сторону оптового рынка Абу Сахий на окраине столицы, намереваясь уехать в Навои.

    Попыток задержать участниц акции и правозащитницу со стороны милиции или спецслужб не было.

    Сломали спину

    Инобат Арзиева, мать 36-летнего Хасана Арзиева, задержанного в апреле в аэропорту Ташкента после прилета из Санкт-Петербурга, рассказала, что не боится умереть, и угрозы силовиков ей не страшны.

    «Нам поступают угрозы, что нас просто убьют, если мы продолжим нашу борьбу. Но мы не боимся умирать, нам уже все равно. Единственное, что нас беспокоит, — это дети», — со слезами на глазах говорит женщина.

    Пытки сделали из ее здорового сына калеку – у него сломан позвоночник. Хасан рассказывал ей, что под пытками в городе Навои у него и его товарищей выбивали признательные показания в вербовке террористов для участия в военных действиях в Сирии на стороне джихадистов.

    Мать показывает фото осужденного сына; фото: ПАУ
    Мать показывает фото осужденного сына; фото: ПАУ

    Похожие истории у остальных женщин, объединенных личной трагедией. У каждой из них есть сын или муж, «признавшийся» в экстремизме.

    По официальным данным Духовного управления мусульман Узбекистана, в Сирии на стороне джихадистов воюет около 200 узбекистанцев.

    Только за 2017 год выходцы из Узбекистана или этнические узбеки трижды устраивали крупные теракты в Европе (в Стамбуле, Стокгольме и Санкт-Петербурге).

    Источник:Ц-1
    Темы: Права человека в Узбекистане, Пытки в Узбекистане
    Теги: Пикет в Ташкенте права человека пытки в Узбекистане
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