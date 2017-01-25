В Ташкенте появятся Дворец дружбы и Сад дружбы

По предложению президента Узбекистана здание «Узбеклегпрома» и парк Бабура в Ташкенте будут переименованы и станут площадками для национально-культурных центров.

Дворцом дружбы вскоре станет здание «Узбеклегпрома» у площади Пушкина в Ташкенте. Его передадут в ведение Республиканского интернационального культурного центра (РИКЦ).

Соседний парк Бабура ждет не только смена вывески, но и масштабная реконструкция. В Саду дружбы будут построены павильоны и сцены для проведения мероприятий национально-культурных центров Узбекистана.

Щедрые награды

С предложением о передаче здания РИКЦ 24 января выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

На встрече, приуроченной к 25-летию организации, он вручил активистам национально-культурных центров государственные награды и заверил, что прислушивается к их просьбам.

«Недавно ко мне поступило обращение группы активистов ряда центров, расположенных в приспособленных зданиях с просьбой содействовать в улучшении условий их работы», – сказал он.

Глава государства пообещал отремонтировать здание и провести реконструкцию парка Бабура, который отныне будет именоваться Садом дружбы, для мероприятий РИКЦ.

Он поручил премьер-министру Абдулле Арипову в течение месяца подготовить проект сооружения в Саду дружбы павильонов и сцен для мероприятий национально-культурных центров.

«Вы часто проводите свои мероприятия в парке Бабура. Поэтому, думаю, будет справедливо переименовать его в Парк дружбы. Вы это заслужили!» – заявил президент, пишет Nuz.uz.

Шавкат Мирзиёев отметил 24 представителей национально-культурных центров государственными наградами: орденами «Меҳнат шуҳрати», «Дўстлик», медалью «Шуҳрат». Ранее активисты РИКЦ не получали госнаград в таком количестве.

Осторожный оптимизм

В частной беседе представители ряда национально-культурных центров сетовали на ограничения со стороны силовых структур РУз.

В частности, на активное использование социальных сетей для координации работы центров наложен неофициальный запрет со стороны Службы национальной безопасности (СНБ).

Силовики опасаются массовых несанкционированных скоплений людей, из-за чего активисты центров используют для координации закрытые группы в социальных сетях и мессенджерах.

По причине того, что активисты центров работают фактически в подполье, они не могут охватить всех представителей диаспор. В итоге в социальных сетях появляются многочисленные разобщенные мононациональные группы.

Награждение лидеров национально-культурных центров и передача в ведение РИКЦ здания на улице Бабура вселяет осторожный оптимизм.

«Мы видим изменения в Узбекистане, и это радует. Надеемся, что нам дадут больше свободы. Мы хотим наконец-то организовать бесплатные языковые курсы, привлечь больше молодежи», – рассказал волонтер Татарского общественного культурно-просветительского центра Ташкента.

В Узбекистане проживают представители свыше 130 национальностей и народностей. В республике действует 150 национально-культурных центров.