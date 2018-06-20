В Ташкенте проходит массовая акция протеста

Возле здания Сената РУз в Ташкенте третий день проходит акция протеста десятков граждан, пришедших с жалобами к президенту Шавкату Мирзиёеву.

Вместо плакатов, привычных во время проведения пикетов, участники акции держали перед собой тексты своих жалоб.

В некоторых из них звучит призыв к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву привлечь к уголовной ответственности генерального прокурора, председателей Верховного суда и Службы государственной безопасности (СГБ), а также других высокопоставленных чиновников страны.

По словам правозащитника Шухрата Рустамова, организатора этой акции, в первый день начала протеста, 18 июня, к 9 утра к зданию Сената пришли более 50 человек.

Милиция мешала, людей отсекала…

Возможно, число участников акции было бы больше, но людям мешала милиция, которая то и дело отсекала от толпы небольшие группы граждан и «грузила» их в автобусы, отвозившие пикетчиков в Юнусабадское или Яккасарайское РУВД (районное управление внутренних дел) города.

После чего, разобравшись, в чем суть проблем граждан, правоохранители доставляли их в приемные Генпрокуратуры или Верховного суда.

Милиция также задержала и лидера ПАУ (Правозащитный альянс Узбекистана) Елену Урлаеву, собиравшуюся присоединиться к акции. Ее отвезли в Мирзо-Улугбекское РУВД, где продержали пять часов, и накормили «вкусным завтраком».

Но для остальных жалобщиков не все закончилось столь благополучно. Двое из них были доставлены в суды и оштрафованы в административном порядке.

Акция была продолжена и на следующий день, утром 19 июня. На этот раз оштрафовали уже трех человек. Акция продолжается и сегодня.

Сам Рустамов ни в милицию, ни в суд не попал, так как руководил жалобщиками по сотовому телефону в отдалении от здания Сената.

На жалобы отвечают участковые милиционеры

«Мне долгие годы приходилось заниматься защитой прав граждан Узбекистана от преследования и открытого нарушения требований законов, беспредела и коррупции, – говорит правозащитник. – По проблемам граждан, обратившихся ко мне, были представлены жалобы в соответствующие инстанции, вплоть до самых высоких чиновников, которые, в свою очередь, тоже уклонялись от принятия соответствующих решений по данным обращениям».

Как утверждает Рустамов, в связи с этим ему и пришлось представлять жалобы о возбуждении уголовных дел в отношении высокопоставленных чиновников.

По закону рассматривать такие жалобы никто, кроме президента Узбекистана, не уполномочен.

Но на самом деле их обычно рассматривают те лица, на которых люди, собственно, и жаловались, или даже участковые милиционеры.

Домой, а затем в офис президента

Так как подопечные Рустамова не могли добиться решения президента по привлечению вышестоящих чиновников к уголовной ответственности, то они, начиная с апреля этого года, по воскресеньям посещали резиденцию Шавката Мирзиёева с требованием о принятии соответствующих решений по своим обращениям.

А сотрудники МВД направляли их в приемную при Аппарате президента или в другие ведомства, функционирующие в рабочие дни.

«Вот я оповестил часть своих подопечных, чтобы они 18 июня прибыли к зданию Сената, где обычно трудится президент Мирзиёев», – заключает правозащитник.

По мнению Рустамова, сотрудниками МВД, которые задерживают пикетчиков во время мирной акции, грубо нарушаются права граждан, гарантированные статьями 19 и 35 Конституции РУз, а также противоречат статье 15 Уголовного кодекса.