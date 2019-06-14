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    • Узбекистан

    В Ташкенте «пугали» представителя Human Rights Watch

    Стива Свердлова, представителя правозащитной Human Rights Watch в ЦА, накануне в гостинице Ташкента поджидала съемочная группа, задавшая вопросы о фальсификации материалов об Узбекистане.

    Стив Свердлов в гостинице Ташкента; скриншот
    Стив Свердлов в гостинице Ташкента; скриншот

    Директор в Центральной Азии правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Стив Свердлов, похоже, начал терять доверие и уважение в Узбекистане.

    Инцидент в ташкентской гостинице, отчет о котором 13 июня был выложен в Сети, он назвал «нападением на правозащитника», требовал от администрации позвонить в милицию, но его слова не вызывали ни доверия, ни сочувствия.

    Представитель сайта Sayyod.com – журналист Сардор Камилов в сопровождении нескольких операторов немного в стиле папарацци спрашивал у представителя HRW о целях его работы в Узбекистане, о том, почему он фальсифицирует данные о правозащитной ситуации в стране.

    Взволнованный Свердлов в ответ пытался снимать своих «преследователей» на камеру телефона и говорил о происходящем: «это какая-то спецоперация, но времена изменились…»

    «Только не говорите мне про этику, я читал про ваши фальсификации…» – возражает ему журналист Камилов.

    Далее узбекистанец говорит представителю международной организации о наблюдаемой в его поведении «надменности», «политизации» отдельных случаев, вновь повторяя обвинение о фальсификации данных, но Свердлов весь инцидент видит лишь в ключе «нападения», попытки «запугать».

    В апреле этого года Ц-1 опубликовал журналистское расследование, как в 2016-м HRW и ряд ее партнерских организаций ложно представили рентгенолога из Азербайджана Нигяр Ахмедбекову за судмедэксперта.

    Фейковый судмедэксперт понадобился HRW и партнерам для заявления, что причиной смерти в сентябре 2015 года в СИЗО СНБ Бухарской области предпринимателя Ильхома Ибодова могли стать пытки.

    Создание лжесудмедэксперта Свердловым сопровождалось годами защиты своего близкого партнера – президента базирующейся во Франции ассоциации «Права человека в Центральной Азии» Надежды Атаевой.

    А именно того, что Атаева выдумала массовые внесудебные казни в Узбекистане (как минимум 1500 жертв), якобы проходившие месяцы спустя после Андижанской бойни 13 мая 2005 года, выдав за источника-патологоанатома школьного учителя из Коканда Умиджона Абдуназарова.

    Есть другие примеры того, как в угоду своих интересов Свердлов и его организация распространяли ложь об Узбекистане.

    Спустя почти два месяца после разоблачения лжесудмедэксперта Human Rights Watch продолжает отмалчиваться. На запросы Ц-1 по данному вопросу не ответил ни один представитель организации ни в Европе, ни в США. Стив Свердлов молчит в первую очередь.

    При этом Human Rights Watch не считает нужным исправить заявление с участием фейкового эксперта, а также принести извинения за неверную информацию.

    Галима Бухарбаева, главный редактор Ц-1 и автор расследования, говорит, что на протяжении всей работы над материалом сталкивалась с высокомерием и пренебрежением со стороны представителей Human Rights Watch.

    Директор организации по странам Европы и Центральной Азии Хью Уилльямсон, отвечая на вопросы расследования, попытался низвести журналистскую работу о важнейшей теме для страны – пытки и Андижанская бойня – до дрязг среди активистов Узбекистана.

    «Очевидно, что HRW относится к Узбекистану, его журналистам и гражданам как к неким аборигенам, которых они имеют право поучать, а мы не имеем права сказать и слова», – говорит Галима.

    «Я поражена хамством и бесстыдством HRW, они не позволили бы себе такого игнорирования, случись разоблачение фейка в США или Европе, но они считают, что в Узбекистане могут врать и не извиняться, а затем снова поучать, как нам жить и быть», – добавляет она.

    По словам Бухарбаевой, Узбекистану необходимо начать соблюдать права человека и законность для самих себя, а таких, как Стив Свердлов, – заставить уважать страну.

    «За Свердловым должен ходить не один журналист в Ташкенте, а десятки, а затем обществу надо потребовать от Human Rights Watch уважения и правды – как единственного условия для сотрудничества», – резюмирует главред Ц-1.

     

    Источник:Ц-1
    Темы: Human Rights Watch, Nadejda Atayaeva
    Теги: Human Rights Watch Steve Swerdlow права человека в Узбекистане
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