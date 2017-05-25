В Ташкенте раскупают билеты на концерт Андреа Бочелли

Жители Ташкента штурмуют кассы дворца «Истиклол», где 8 июня состоится концерт Андреа Бочелли. Билеты приходится ждать – по несколько часов.

8 июня в 19.30 во Дворце искусств «Истиклол» (бывший Дворец Дружбы народов) состоится концерт тенора Андреа Бочелли.

Итальянский оперный исполнитель впервые даст сольный концерт в Узбекистане.

Приезд маэстро организовал российский бизнесмен Алишер Усманов. Стоимость билетов в кассах варьируется от 150 тысяч до 1,5 млн сумов (от 18 до 180 долларов по «черному курсу»).

В социальных сетях ташкентцы жалуются на работу касс дворца «Истиклол». В вечернее время, несмотря на наплыв посетителей, в кассах концертного зала работает одно окно.

Горожане выстаивают хаотичную очередь по несколько часов. В утреннее время в кассах не так многолюдно, однако приходится стоять в очереди тридцать, а то и сорок минут.

Перекупщики правят бал

С боковой стороны дворца «Истиклол» перекупщики с молчаливого согласия сотрудников внутренних органов предлагают купить билеты без очереди. Цены у них начинаются от 250 тысяч сумов (30 долларов).

Ташкентцы возмущаются также и тем, что на сервисе MyTicket.uz, созданном для онлайн-бронирования билетов, невозможно заказать билеты на Андреа Бочелли.

Как сказали Ц-1 в кассах, билеты после двух дней продаж в наличии еще есть. В свободном доступе билеты от 150 тысяч сумов.

Но с учетом ажиотажа и активности перекупщиков почти четыре тысячи билетов, а именно столько людей вмещает дворец «Истиклол», могут закончиться уже на этой неделе.

По приглашению Усманова

Концертная программа будет состоять из двух частей: оперных арий и популярных композиций Бочелли. Аккомпанировать тенору будет оркестр. Дуэтом с ним споет приглашенная звезда, личность которой держится в тайне.

Судя по всему, выступление в Ташкенте не было заранее запланировано продюсерами Бочелли. В графике концертов на сайте тенора нет упоминания о столице Узбекистана.

Это косвенно подтверждает скорый приезд итальянца, учитывая, что график его выступлений планируется на год вперед.

Неизвестно, сколько Алишер Усманов заплатил за концерт Андреа Бочелли в Ташкенте. Исполнение нескольких композиций тенора на частных мероприятиях обходится заказчикам от 230 тысяч евро (около 250 тысяч долларов).

Ранее по приглашению российского олигарха в Ташкент с концертами приезжали известные российские дирижеры Валерий Гергиев и Владимир Спиваков.