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    В Ташкенте раскупают билеты на концерт Андреа Бочелли

    Жители Ташкента штурмуют кассы дворца «Истиклол», где 8 июня состоится концерт Андреа Бочелли. Билеты приходится ждать – по несколько часов.

    Итальянский оперный исполнитель Андреа Бочелли; официальное фото
    Итальянский оперный исполнитель Андреа Бочелли; официальное фото

    8 июня в 19.30 во Дворце искусств «Истиклол» (бывший Дворец Дружбы народов) состоится концерт тенора Андреа Бочелли.

    Итальянский оперный исполнитель впервые даст сольный концерт в Узбекистане.

    Приезд маэстро организовал российский бизнесмен Алишер Усманов. Стоимость билетов в кассах варьируется от 150 тысяч до 1,5 млн сумов (от 18 до 180 долларов по «черному курсу»).

    В социальных сетях ташкентцы жалуются на работу касс дворца «Истиклол». В вечернее время, несмотря на наплыв посетителей, в кассах концертного зала работает одно окно.

    Горожане выстаивают хаотичную очередь по несколько часов. В утреннее время в кассах не так многолюдно, однако приходится стоять в очереди тридцать, а то и сорок минут.

    Очередь за билетами в Ташкенте на концерт Бочелли; фото: Ц-1
    Очередь за билетами в Ташкенте на концерт Бочелли; фото: Ц-1

    Перекупщики правят бал

    С боковой стороны дворца «Истиклол» перекупщики с молчаливого согласия сотрудников внутренних органов предлагают купить билеты без очереди. Цены у них начинаются от 250 тысяч сумов (30 долларов).

    Ташкентцы возмущаются также и тем, что на сервисе MyTicket.uz, созданном для онлайн-бронирования билетов, невозможно заказать билеты на Андреа Бочелли.

    Как сказали Ц-1 в кассах, билеты после двух дней продаж в наличии еще есть. В свободном доступе билеты от 150 тысяч сумов.
    Но с учетом ажиотажа и активности перекупщиков почти четыре тысячи билетов, а именно столько людей вмещает дворец «Истиклол», могут закончиться уже на этой неделе.

    По приглашению Усманова

    Концертная программа будет состоять из двух частей: оперных арий и популярных композиций Бочелли. Аккомпанировать тенору будет оркестр. Дуэтом с ним споет приглашенная звезда, личность которой держится в тайне.

    Судя по всему, выступление в Ташкенте не было заранее запланировано продюсерами Бочелли. В графике концертов на сайте тенора нет упоминания о столице Узбекистана.

    Это косвенно подтверждает скорый приезд итальянца, учитывая, что график его выступлений планируется на год вперед.

    Неизвестно, сколько Алишер Усманов заплатил за концерт Андреа Бочелли в Ташкенте. Исполнение нескольких композиций тенора на частных мероприятиях обходится заказчикам от 230 тысяч евро (около 250 тысяч долларов).

    Ранее по приглашению российского олигарха в Ташкент с концертами приезжали известные российские дирижеры Валерий Гергиев и Владимир Спиваков.

    Источник:Ц-1
    Темы: Культура Узбекистана, Культура Центральной Азии и центральноазиаты
    Теги: Алишер Усманов Андреа Бочелли Дворец Истиклол Ташкент Узбекистан
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