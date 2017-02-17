В Ташкенте уволены руководители 39 медицинских учреждений

В медицинских учреждения столицы Узбекистана началась чистка медиков, заподозренных во взяточничестве, недавно на них обрушил свой гнев президент Шавкат Мирзиёев.

За минувшую неделю в системе здравоохранения Ташкента освобождены с занимаемых должностей руководители 39 медицинских учреждений. Среди них главные врачи девяти родильных домов города.

Заявления медиков об освобождении с занимаемых должностей принимала лично начальник ташкентского городского управления здравоохранения Дилором Ахмедова.

Одна из уволенных – доктор медицинских наук, руководитель городского родильного комплекса № 3 Яшнар Солиевна, мирно подписавшая заявление об увольнении.

Те медики, которые не хотят добровольно увольняться, подвергаются давлению и угрозам о возбуждении уголовных дел со стороны Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана, рассказала на условиях анонимности сотрудница роддома Ташкента.

Причина увольнения медиков – обвинение во взяточничестве. Борьбу с этим злом в медицинских учреждениях Узбекистана инициировал президент Шавкат Мирзиёев.

Уволить! Набрать новых

7 февраля он провел видеоселекторное совещание со специалистами здравоохранения страны, которое транслировало государственное телевидение.

Президент особо акцентировал внимание на положении в родильных домах, где перестало быть возможным рождение ребенка без оплаты услуг врачей и акушеров.

Обращаясь к министру здравоохранения Адхаму Икрамову, Мирзиёев призвал его навести порядок в роддомах.

«Адхам Икрамович, проведите беседы со всеми главными врачами родильных домов. Самое большое взяточничество в роддомах. С этим надо заканчивать. Я предупреждаю: через месяц начнет работу большая система (видеонаблюдения – Ред.), именно в роддомах и во всех медицинских учреждениях. Мы на практике применим такую технологию, что услышим и увидим всех», – сказал президент.

Он также заявил, что при необходимости будет увеличено количество роддомов, чтобы искоренить атмосферу, когда их работники воспринимают взятки как норму жизни.

«Обязательно нужно давать деньги акушеркам». Где это написано? Нигде не написано. Все недовольны», – продолжал возмущаться он. А затем порекомендовал министру здравоохранения увольнять всех, продолжающих брать взятки, и набирать молодых и преданных врачей.

На очереди регионы

Число жертв видеоселекторного совещания президента о положении в сфере медицины продолжает расти в геометрической прогрессии: на очереди медицинские учреждения в 12 областях страны и Республике Каракалпакстан.

Медики, беседовавшие с Ц-1, высказывали свое неодобрение практики взяточничества или же сбора денег с пациентов за оказываемые услуги, но их возмущает, что проблема здравоохранения в стране сведена до уровня врачей-взяточников.

Почему никто не говорит о мизерном финансировании, о нехватке и отсутствии необходимого материала, медикаментов, инвентаря и о низких заработных платах, – возмущается один из сотрудников учреждения здравоохранения столицы.

По его словам, работающий в поликлинике акушер-гинеколог высшей категории имеет 7-й–8-й разряд, то есть его среднемесячная зарплата не должна превышать восьми минимальных размеров оплаты труда, что составляет 1,2 млн сумов, или примерно 200 долларов США.

Носила дань в минздрав

Другой медик обращает внимание на личность Дилором Ахмедовой, руководителя Ташкентского управления здравоохранения, принимающей заявления об увольнении от руководителей медучреждений города.

В свое время, занимая должность начальника Управления по охране материнства и детства Министерства здравоохранения Узбекистана, Ахмедова была заподозрена в сборе дани с роддомов, чтобы затем делиться ею в минздраве.

«Теперь же, пользуясь случаем, она отстранила от работы самых квалифицированных врачей города Ташкента. Например, городские родильные дома №№ 3, 6, 9 и 11 были самыми образцовыми. И именно руководители этих учреждений не давали вовремя магарыч в горздрав. Воспользовавшись критикой со стороны Шавката Миромоновича, она освободила места для верных ей людей», – говорит одна из сотрудниц родильного комплекса Ташкента № 6.