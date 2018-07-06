Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    В Ташкенте вновь сносят гаражи. Сдержит ли слово хоким?

    В Мирзо-Улугбекском районе Ташкента сносят гаражи. У местных властей – в ходу метод кнута и пряника.

    Гаражи под снос; фото: Facebook
    Гаражи под снос; фото: Facebook

    Утром 5 июля строители приступили к сносу охраняемой автостоянки № 92 в районе массива «Карасу-2» в Мирзо-Улугбекском районе. Руководила процессом в присутствии представителей районного хокимията председатель махаллинского схода граждан «Катта Корасув» и народный депутат Наима Джаббарова.

    Работники начали срезать замки и петли, игнорируя протесты гаражного товарищества. На просьбу представить документ о сносе Джаббарова ответила, что она руководствуется решением хокима Ташкента от 1 июня 2017 года, согласно которому на этом месте вскоре появятся бассейн, кафе и многоуровневая парковка, рассказали Ц-1 очевидцы.

    В гаражном товариществе сослались на закон, по которому собственников должны уведомлять о сносе строений за полгода, на что был получен ответ: «Мы снесем гаражи любой ценой, хоким (Мирзо-Улугбекского района) дал вам три дня. Через три дня мы приедем с бульдозерами и все сровняем с землей».

    Кроме того, о сносе, по словам Джаббаровой, было известно за месяц.

    2677e06a-a7ca-48de-993c-f6c024807f9a

    Позже представители районного хокимията сменили гнев на милость, позволив автовладельцам в спокойной обстановке освободить свои гаражи в течение трех дней. Людей заверили, что они смогут рассчитывать на парковочные места на многоуровневом паркинге. Об этом Ц-1 рассказали владельцы двух гаражей.

    При этом документального подтверждения этих слов граждане не получили.

    Также владельцам гаражей было обещано, что вечером того же дня на место сноса приедет хоким района Шавкат Иргашев, к которому можно будет обратиться с жалобами. Однако люди его так и не дождались: районный глава слишком занят.

    Источник:Ц-1
    Темы: Недвижимость в Узбекистане, Ташкент, Узбекистан
    Теги: Снос гаражей Ташкент Узбекистан
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Спорт

    В Исполкоме МОК появится представитель Узбекистана?

    Глава МОК Томас Бах на встрече с президентом Национального олимпийского комитета РУз Умидом Ахмаджановым, прошедшей 3 июля в швейцарской Лозанне, пообещал ему членство в Исполкоме организации.

    Узбекистан

    Выбор редактора

     Досуг

    10 причин для узбекистанца выбрать отдых на Иссык-Куле

    После ошских событий 2010 года узбекистанцы прекратили поездки на Иссык-Куль. Теперь же туристический поток восстанавливается, и кыргызстанские туроператоры утверждают, что для этого есть причины.

    Кыргызстан
    Политика

    Европейский суд присудил компенсацию дочери туркменского оппозиционера

    Болгария выплатит 3 600 евро компенсации Джерен Хаджиевой – дочери туркменского оппозиционера Аннадурды Хаджиева, в 2002 году оставшейся без опеки во время ареста родителей.

    Туркменистан

    Новости из Узбекистанa