В Ташкенте вновь сносят гаражи. Сдержит ли слово хоким?

В Мирзо-Улугбекском районе Ташкента сносят гаражи. У местных властей – в ходу метод кнута и пряника.

Утром 5 июля строители приступили к сносу охраняемой автостоянки № 92 в районе массива «Карасу-2» в Мирзо-Улугбекском районе. Руководила процессом в присутствии представителей районного хокимията председатель махаллинского схода граждан «Катта Корасув» и народный депутат Наима Джаббарова.

Работники начали срезать замки и петли, игнорируя протесты гаражного товарищества. На просьбу представить документ о сносе Джаббарова ответила, что она руководствуется решением хокима Ташкента от 1 июня 2017 года, согласно которому на этом месте вскоре появятся бассейн, кафе и многоуровневая парковка, рассказали Ц-1 очевидцы.

В гаражном товариществе сослались на закон, по которому собственников должны уведомлять о сносе строений за полгода, на что был получен ответ: «Мы снесем гаражи любой ценой, хоким (Мирзо-Улугбекского района) дал вам три дня. Через три дня мы приедем с бульдозерами и все сровняем с землей».

Кроме того, о сносе, по словам Джаббаровой, было известно за месяц.

Позже представители районного хокимията сменили гнев на милость, позволив автовладельцам в спокойной обстановке освободить свои гаражи в течение трех дней. Людей заверили, что они смогут рассчитывать на парковочные места на многоуровневом паркинге. Об этом Ц-1 рассказали владельцы двух гаражей.

При этом документального подтверждения этих слов граждане не получили.

Также владельцам гаражей было обещано, что вечером того же дня на место сноса приедет хоким района Шавкат Иргашев, к которому можно будет обратиться с жалобами. Однако люди его так и не дождались: районный глава слишком занят.