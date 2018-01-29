В Ташкенте все спокойно: муэдзины не тревожат сон горожан

Минареты центральной мечети Ташкента «Хаст Имам» молчат в обычные дни. В Узбекистане после небольших послаблений вновь запретили громко призывать к молитве.

Осенью 2017 года местные СМИ сообщали, что муэдзинам разрешили использовать громкоговорители для призыва верующих мусульман к пятикратной ежедневной молитве после коллективного обращения имам-хатибов к президенту страны.

На протяжении последних десяти лет в Узбекистане фактически существовал запрет на громкий призыв верующих к молитве. Власти отмечали, что издаваемый шум ранним утром нарушает сон жителей республики.

Однако в Управлении мусульман Узбекистана ранее заявили, что официального запрета на громкий призыв к молитве не существует. Якобы служители мечетей по своему усмотрению решают, использовать громкоговорители или нет.

С началом 2018 года центральные мечети замолчали в Хиве, а чуть позже – по всему Узбекистану. По данным радио «Озодлик», это решение непосредственно связано с первым вице-премьером Ачилбаем Раматовым, который в ходе поездки в Хиву распорядился читать азан внутри мечетей.

Со служителей мечетей якобы взяли расписки о том, что они не будут использовать громкоговорители для чтения азана.

Верить стало немного легче

Тем не менее верующие в Узбекистане наблюдают послабления в связи с приходом к власти нового президента Шавката Мирзиёева.

К примеру, на время священного для мусульман месяца Рамадан власти разрешили проводить коллективные разговения в кафе, а мечетям – громко призывать к молитве.

Позже началась реабилитация осужденных по «религиозным» статьям, открылись Центр исламской цивилизации, новые мечети и исламские учебные заведения.

Мирзиёев не позиционирует себя как противник популяризации религии, как его предшественник Ислам Каримов. Он готов идти на разумные компромиссы, такие как снятие запрета на ношение бороды и платков. Но кардинальных изменений ждать не приходится, по крайней мере в ближайшее время.

Параллельно Государственный департамент США опубликовал доклад о религиозной свободе в мире, в котором Узбекистан попал в список стран, где систематически нарушаются религиозные права людей.

Управление мусульман Узбекистана выступило с нотой протеста, заявив, что включение Узбекистана в антирейтинг считается ошибкой. Ведомство перечислило изменения, произошедшие в религиозной жизни узбекистанцев по итогам 2017 года, и подчеркнуло, что доклад «основан на прошлых взглядах».