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    • Узбекистан

    В Ташкенте все спокойно: муэдзины не тревожат сон горожан

    Минареты центральной мечети Ташкента «Хаст Имам» молчат в обычные дни. В Узбекистане после небольших послаблений вновь запретили громко призывать к молитве.

    Мечеть "Хаст Имам" в Ташкенте; фото: Ц-1
    Мечеть «Хаст Имам» в Ташкенте; фото: Ц-1

    Осенью 2017 года местные СМИ сообщали, что муэдзинам разрешили использовать громкоговорители для призыва верующих мусульман к пятикратной ежедневной молитве после коллективного обращения имам-хатибов к президенту страны.

    На протяжении последних десяти лет в Узбекистане фактически существовал запрет на громкий призыв верующих к молитве. Власти отмечали, что издаваемый шум ранним утром нарушает сон жителей республики.

    Однако в Управлении мусульман Узбекистана ранее заявили, что официального запрета на громкий призыв к молитве не существует. Якобы служители мечетей по своему усмотрению решают, использовать громкоговорители или нет.

    С началом 2018 года центральные мечети замолчали в Хиве, а чуть позже – по всему Узбекистану. По данным радио «Озодлик», это решение непосредственно связано с первым вице-премьером Ачилбаем Раматовым, который в ходе поездки в Хиву распорядился читать азан внутри мечетей.

    Со служителей мечетей якобы взяли расписки о том, что они не будут использовать громкоговорители для чтения азана.

    Верить стало немного легче

    Тем не менее верующие в Узбекистане наблюдают послабления в связи с приходом к власти нового президента Шавката Мирзиёева.

    К примеру, на время священного для мусульман месяца Рамадан власти разрешили проводить коллективные разговения в кафе, а мечетям – громко призывать к молитве.

    Позже началась реабилитация осужденных по «религиозным» статьям, открылись Центр исламской цивилизации, новые мечети и исламские учебные заведения.

    Мирзиёев не позиционирует себя как противник популяризации религии, как его предшественник Ислам Каримов. Он готов идти на разумные компромиссы, такие как снятие запрета на ношение бороды и платков. Но кардинальных изменений ждать не приходится, по крайней мере в ближайшее время.

    Параллельно Государственный департамент США опубликовал доклад о религиозной свободе в мире, в котором Узбекистан попал в список стран, где систематически нарушаются религиозные права людей.

    Управление мусульман Узбекистана выступило с нотой протеста, заявив, что включение Узбекистана в антирейтинг считается ошибкой. Ведомство перечислило изменения, произошедшие в религиозной жизни узбекистанцев по итогам 2017 года, и подчеркнуло, что доклад «основан на прошлых взглядах».

    Источник:Ц-1
    Темы: Ислам в Центральной Азии, Свобода религий, Узбекистан
    Теги: ислам мечети в Узбекистане свобода религий в Узбекистане Узбекистан
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