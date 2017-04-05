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    В Ташкенте закрылся офис НАТО – оргтехнику отдали правозащитникам

    Руководитель Центральноазиатского бюро НАТО Розария Пульизи в день закрытия офиса в столице Узбекистана передала компьютеры правозащитным организациям.

    Розария Пульизи, руководитель бюро НАТО в Ташкенте; фото: gazeta.uz
    Розария Пульизи, руководитель бюро НАТО в Ташкенте; фото: gazeta.uz

    «Причина закрытия офиса в Ташкенте – не политическая, она кроется в пересмотре бюджета на 2017 год», – рассказала корреспонденту Ц-1 Розария Пульизи, руководитель бюро НАТО. Она заверила, что присутствие НАТО в Центральной Азии и Афганистане – важно. Теперь эта организация будет работать с регионом напрямую из Бельгии.

    Последний день работы бюро НАТО в столице Узбекистана был 31 марта. Бюро Североатлантического альянса просуществовало в Ташкенте менее года: открылось в мае прошлого года, а уже в ноябре стало известно о прекращении его работы.

    В последний день работы ташкентского офиса оргтехника, которая в нем использовалась, была передана местным правозащитникам. Пульизи подчеркнула, что очень ценит работу, которую они делают.

    «Нас порадовал переданный комплект оргтехники», – сказала Василя Иноятова, руководитель Общества прав человека Узбекистана «Эзгулик».

    По словам правозащитницы, для гражданского сообщества Узбекистана поддержка со стороны представительств международных организаций – не только материальный, но и мощный моральный стимул к продолжению правозащитной деятельности.

    Источник:Ц-1
    Темы: Ташкент
    Теги: бюро НАТО Ташкент Центральная Азия Эзгулик
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