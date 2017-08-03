В Термезе из-за строительства аквапарка со скандалом сносят двухэтажки

Дома в Термезе – центра Сурхандарьинской области Узбекистана – разрушили, чтобы построить аквапарк. Люди живут на руинах и воюют за справедливые компенсации.

На юге Узбекистана, в Термезе, разгорелся скандал: жители центрального района в городе отказываются выселяться из домов, на месте которых собираются построить аквапарк. Всего снесено пять двухэтажек, в каждой из которых было по 18 квартир.

Уведомление о сносе домов жители получили в феврале, а разрушительные работы начались почти сразу – весной.

«Последний из могикан»

Один из пострадавших – Борис Саттаров живет на развалинах дома: верхние этажи и квартиры соседей давно превратились в кучу строительного мусора. Газ, вода и телевидение отключены. Пыль повсюду – от стены строители «отковыряли» 20 см кирпичей.

Соседи шутя называют инженера-газовика «последним из могикан»: мужчину не раз забирали в милицию за съемки процесса сноса и отказ выселиться из квартиры.

«Мне предлагают купить трехкомнатную квартиру в двухэтажном доме, но я отказываюсь – не хочу переселяться в жилье, которое снесут через пару лет. А на полноценную трехкомнатную квартиру компенсации не хватит: дают 89 млн сумов (10,2 тысячи долларов США), тогда как трехкомнатные в Термезе стоят минимум 140–150 млн сумов (18–19 тысяч долларов)», – говорит Борис.

«Берите что дают»

Кроме Саттарова отказывается выселяться и врач-онколог Диля Ерматова, которая даже уволилась, чтобы бегать по чиновникам и добиваться справедливости.

С февраля они с 79-летней мамой живут в Ташкенте у дочери. Мать нашей собеседницы переживает, что осталась без вещей и ей негде будет умереть.

Ерматовым городские власти также не дают полноценную квартиру, а предлагают только 79 млн сумов (около 9 тысяч долларов США) и четыре сотки земли за городом, которые с трудом можно продать за тысячу долларов. Причем деньги дают не наличными, а «на пластике», что означает трудоемкое обналичивание, причем за меньшую цену.

«Рыночная цена моей квартиры – 22 тысячи долларов. Мы четыре месяца боремся и ничего не можем добиться», – жалуется Ерматова.

По ее словам, хоким Термеза Исраил Худобердыев говорит людям: «Берите что дают и начинайте строиться». Но две пенсионерки не могут построить себе дом, а кредит им не по карману.

«Показательно, что оценки квартир вообще не было – ее цену хокимият нарисовал с потолка», – добавляет женщина.

Брали измором

Это далеко не полный список нарушений: владельцы приватизированных квартир получали уведомления о предстоящем сносе за месяц до его начала (согласно Закону о защите частной собственности, предупреждения делаются не менее, чем за шесть месяцев до сноса).

По словам собственников, власти брали их измором: отключали газ, портили канализацию, снесли крышу.

Перестройка в Термезе коснулась не только этого района. Татьяна, жена Бориса Саттарова, также чуть не осталась без жилья в центре города – на месте ее дома построили банк. Только после нескольких обращений она получила равноценную квартиру.

«Я буду жить на развалинах до последнего и уйду из этой квартиры только в аналогичную», – настаивает Саттаров.