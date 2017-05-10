В центр Ташкента вернулся памятник семье Шамахмудовых

Открытие в столичном Парке дружбы монумента семье, приютившей сирот в годы войны, стало символом реабилитации праздника 9 Мая в Узбекистане.

9 мая в ташкентском Парке дружбы торжественно открыли памятник Шамахмудовым, усыновившим 15 сирот в годы Великой Отечественной войны.

Главных героев скульптурного ансамбля на открытии не было.

Реабилитация подвига

В 2017 году современный Узбекистан впервые с размахом отметил День победы, который официально называется в стране Днем памяти и почестей.

В Ташкенте и других городах Узбекистана при активной поддержке российского посольства состоялись торжественные и мемориальные мероприятия. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил сограждан на узбекском и русском языках. Трансляцию праздника в прямом эфире вели отечественные телеканалы.

Показательным стало возвращение памятника семье Шамахмудовых в центр города.

Кузнец Шаахмед Шамахмудов и его жена Бахри Акрамова в годы Великой Отечественной войны усыновили детей, эвакуированных в Ташкент.

В советские годы поступок ташкентца называли подвигом, по мотивам биографии семьи Шамахмудовых сняли художественный фильм «Ты не сирота».

После обретения независимости власти начали бороться с наследием советского прошлого. В немилость попал и памятник Дружбы народов, установленный на одноименной площади в 1982 году.

Только со смертью первого президента Узбекистана в сентябре прошлого года стал возможным перенос памятника в центр города с окраины, куда монумент перевезли в 2008 году.

«Спасибо президенту»

В начале мая стало известно, что памятник, девять лет простоявший на пустыре на въезде в Ташкент, займет свое место в Парке дружбы (бывший Парк Бабура).

Первоначально планировалось открыть памятник 7 мая. В этот день в Парк дружбы пожаловали даже иностранные репортеры. Однако реставраторы не успели к сроку, и открытие было отложено на два дня.

Ночью накануне праздника скульптурная композиция была готова. Вокруг строители разбили клумбы и постелили газон. У памятника сразу же появились первые букеты цветов.

Утром 9 мая на открытие монумента пришли сотни горожан, общественные деятели и чиновники. Ташкентцы с георгиевскими ленточками и символикой Узбекистана весь день несли цветы к подножию памятника.

У входа в парк гвоздики и полевые цветы разлетались у продавцов, как горячие пирожки.

Официальное открытие прошло быстро. Следом заиграли военные мелодии. Пришедшие стали подпевать и фотографироваться на фоне памятника и активистов молодежного движения «Камолот», одетых в советскую форму военных лет.

Люди не торопились расходиться, несмотря на майскую жару в столице Узбекистана. В толпе слышались возгласы «Спасибо президенту».

Звуковая техника несколько раз давала сбой, но тишину заполняли люди старшего поколения. Они пели «День победы», «Славянка» и другие песни.

Без ветеранов и спасенных детей

По неизвестным причинам торжественное открытие памятника обошлось без главных героев – членов семьи Шамахмудовых, с которых Дмитрий Рябичев создавал скульптуры для памятника.

Не было и ветеранов Великой Отечественной войны. Как оказалось, в этот день ветераны войны и тыла, способные самостоятельно передвигаться, собрались в НИИ имени академика Мирзаева (бывшее НИИ им. Шредера), где их чествовал президент. Те, кому гулянья уже не по силам, остались дома.

За безопасностью следили сотрудники внутренних органов, одетые в парадную белоснежную форму.

Несмотря на гигантское скопление людей в парке, стражей порядка было не много, если не считать курсантов Академии милиции, которых построили позади памятника, на площадке у «Колокола мира».

«Справедливость восторжествовала»

Ташкентцы горячо приветствовали возвращение памятника в центр города. Еще в конце 2016 года в приемную тогда еще премьер-министра Шавката Мирзиёева поступил ряд обращений с просьбой перенести монумент на прежнее место.

Городские власти заявили, что прислушались к просьбам горожан и подали ходатайство в правительство Узбекистана о переносе памятника.

Пришедшие на открытие Монумента дружбы народов рассказали, что памятник семье Шамахмудовых для них стал символом реабилитации Дня победы.

«Наш президент (Шавкат Мирзиёев – Ред.) вернул народу День победы. Раньше даже подумать о таком не могли, — говорит жительница Ташкента Наталья Ильинична. — Перенос памятника символичен… У нас начинается новая жизнь».

Продавщица мороженого, которая представилась как Гуля, также рассказала о своих эмоциях в этот день.

«Я раньше не знала, кто такие Шамахмудовы, — говорит она в беседе с корреспондентом Ц-1. – Узнала только после того, как памятник в разобранном виде перевезли в парк. И знаете, что я хочу сказать… Наш народ любит детей, мы никогда не оставим детей голодными. Он (Шаахмед Шамахмудов – Ред.) поступил как настоящий узбек. Я рада, что памятник вернули с какого-то огорода».

В разговорах между посетителями парка каждый раз всплывала фраза «Справедливость восторжествовала». И пожилые, и молодые люди отмечали, что Узбекистан является многонациональной и гостеприимной страной, в которой обязательно должен быть памятник дружбе народов.

В годы войны Узбекистан принял из прифронтовой территории около миллиона беженцев, среди них 200 тысяч детей, большинство — сироты. Их взяли на воспитание жители Ташкента и других городов республики.