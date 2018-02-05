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    • Узбекистан

    В центре Намангана – островок без газа

    Жители домов по улице Навои в городе Намангане жалуются на отсутствие газа в их домах. Не помогло и обращение в виртуальную приемную президента Узбекистана.

    Газ - иллюстративное фото из открытых источников
    Газ — иллюстративное фото из открытых источников

    «В квартирах такая холодина, что у соседки внук получил воспаление легких и сейчас лежит в больнице. И долго это будет продолжаться?» – возмущается Майя Степановна, жительница дома № 17 по улице Навои в Намангане.

    В такой же ситуации находятся жильцы соседнего дома № 19. И, по словам людей, уже не первый год.

    Чтобы решить проблему газоснабжения, еще несколько лет назад с разрешения начальника областного предприятия газоснабжения (облгаза) жители этих домов и дома № 1 по улице Бобуршоха за свой счет подсоединились к проходящей рядом новой газовой магистрали.

    Но они недолго радовались «голубому огоньку».

    Как рассказывает один из жителей по имени Нариман, чуть позже обнаружилось, что в трубопровод врезались  мини-предприятия из соседней махалли, к тому же в доме № 1 по ул. Бобуршох бывший председатель ширката «Мулкдор» открыла и свой лепешечный цех.

    Новые пользователи при помощи так называемых «моторчиков» качали голубое топливо на свои нужды. А давление в общем газопроводе резко снизилось.

    Теперь в вышеназванных домах газа днем нет вообще. А ночью, когда хлебопекарня не работает, а жители соседней махалли спят, огонек еле теплится.

    Везде газ есть, но не здесь

    Ветеран ВОВ Ольга Михайлова говорит, что она и ее соседи живут, как островитяне: «Вокруг газ есть, а у нас – нет. Не было его и в День Конституции» (8 декабря. – Прим. Ц-1).

    «Первый раз в жизни встретила Новый год не дома. От невыносимого холода в квартире пришлось напроситься в гости на праздничную ночь к подруге в четвертый микрорайон», – добавляет она.

    Жильцы домов неоднократно обращались за разрешением сложившейся ситуации с отсутствием тепла в гор- и облгаз. Однако от этого нет никакой пользы. Приходящие специалисты убеждают замерзающих жильцов, что «в махаллях «моторчиков» нет, а пекарня потребляет очень мало газа».

    Жалобы пошли в столицу

    Не найдя помощи в решении изложенной проблемы на местах, Нариман, самый настырный из жильцов, обратился за содействием в АО «Узбектрансгаз» (трижды) и в виртуальную приемную президента Узбекистана (дважды).

    После каждой жалобы в Ташкент представители гор- и облгаза приходили с проверкой, газ в домах появлялся, но ненадолго.
    «Газ в горелках теплился до тех пор, пока фигуры проверяющих и акты с подписями о якобы положительном разрешении этих вопросов не исчезали за поворотом», – поясняет ситуацию Нариман.

    Так кто же «приватизировал» вентиль этого ГРП, с какой целью это сделано? Похоже, данные вопросы, очень беспокоящие жильцов злополучных домов, стали риторическими: пока ответа, к их удивлению, нет. Как нет и газа…

    Источник:Ц-1
    Темы: Узбекистан, Экономика Узбекистана
    Теги: газ газоснабжение газоснабжение в Узбекистане Узбекистан узбекский газ
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