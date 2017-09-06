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    В центре Ташкента – погоня со стрельбой

    Хорезмиец и товарищи на Chevrolet Spark протаранили несколько машин в районе «Дархан» Ташкента и скрылись. Правоохранители стреляли, сообщается о случайных раненых.

    Угонщиком назван уроженец Хазараспа Хорезмской области Санжарбек Искандаров, 1983 года рождения; фото: ГУВД Ташкента
    Угонщиком назван уроженец Хазараспа Хорезмской области Санжарбек Искандаров, 1983 года рождения; фото: ГУВД Ташкента

    Накануне примерно в 17.30 на перекрестке проспекта Мустакиллик и улицы Аккурганской («Дархан») в Ташкенте четыре человека на угнанном автомобиле Chevrolet Spark белого цвета протаранили несколько машин и, несмотря на стрельбу сотрудников Государственной службы безопасности дорожного движения (ГСБДД), скрылись в направлении Боткинского кладбища.

    Очевидцы в социальных сетях рассказывали, что один из правоохранителей открыл огонь по машине, несмотря на нахождение поблизости других водителей и пешеходов с маленькими детьми.

    Позже Главное управление внутренних дел (ГУВД) города Ташкента опубликовало официальное сообщение об инциденте.

    Следственные органы возбудили дело по факту угона транспортного средства. Отмечается, что автомобиль был остановлен с применением оружия «с целью предотвращения нанесения вреда гражданам, пассажирам, а также водителям».

    6 сентября по районным отделениям внутренних дел города Ташкента разосланы оперативки с личными данными вероятного угонщика.

    Им оказался уроженец Хазараспа Хорезмской области Санжарбек Искандаров, 1983 года рождения. 4 сентября подозреваемый в 14:00 угнал автомобиль Chevrolet Spark, оставленный его владельцем Азаматхужа Бобохоновым на 23-м квартале Чиланзарского района. Личности спутников угонщика не разглашаются.

    Угнанный Спарк...
    Угнанный Спарк…

    Что говорят очевидцы

    По словам многочисленных свидетелей, в салоне угнанного автомобиля находились как минимум четверо мужчин.

    Сотрудники ГСБДД сделали серию выстрелов по колесам машины. Однако нарушители смогли протаранить себе путь и скрылись.
    На снимке с места обнаружения автомобиля видно, что колеса спущены, заметны пулевые отверстия.

    В социальных сетях ташкентцы с возмущением раскритиковали действия правоохранителей.

    По их словам, они поступили непрофессионально, не сумев задержать нарушителей в пробке. Более того, они не имели права стрелять боевыми патронами на оживленном перекрестке по движущемуся автомобилю.

    Некоторые из пользователей заявили, что действия правоохранителей привели к ранению нескольких человек. ГУВД Ташкента не подтверждает эти сообщения.

    Источник:Ц-1
    Темы: Криминал, Ташкент
    Теги: происшествия в Ташкенте Ташкент угон автомобиля в Ташкенте
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