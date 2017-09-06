В центре Ташкента – погоня со стрельбой

Хорезмиец и товарищи на Chevrolet Spark протаранили несколько машин в районе «Дархан» Ташкента и скрылись. Правоохранители стреляли, сообщается о случайных раненых.

Накануне примерно в 17.30 на перекрестке проспекта Мустакиллик и улицы Аккурганской («Дархан») в Ташкенте четыре человека на угнанном автомобиле Chevrolet Spark белого цвета протаранили несколько машин и, несмотря на стрельбу сотрудников Государственной службы безопасности дорожного движения (ГСБДД), скрылись в направлении Боткинского кладбища.

Очевидцы в социальных сетях рассказывали, что один из правоохранителей открыл огонь по машине, несмотря на нахождение поблизости других водителей и пешеходов с маленькими детьми.

Позже Главное управление внутренних дел (ГУВД) города Ташкента опубликовало официальное сообщение об инциденте.

Следственные органы возбудили дело по факту угона транспортного средства. Отмечается, что автомобиль был остановлен с применением оружия «с целью предотвращения нанесения вреда гражданам, пассажирам, а также водителям».

6 сентября по районным отделениям внутренних дел города Ташкента разосланы оперативки с личными данными вероятного угонщика.

Им оказался уроженец Хазараспа Хорезмской области Санжарбек Искандаров, 1983 года рождения. 4 сентября подозреваемый в 14:00 угнал автомобиль Chevrolet Spark, оставленный его владельцем Азаматхужа Бобохоновым на 23-м квартале Чиланзарского района. Личности спутников угонщика не разглашаются.

Что говорят очевидцы

По словам многочисленных свидетелей, в салоне угнанного автомобиля находились как минимум четверо мужчин.

Сотрудники ГСБДД сделали серию выстрелов по колесам машины. Однако нарушители смогли протаранить себе путь и скрылись.

На снимке с места обнаружения автомобиля видно, что колеса спущены, заметны пулевые отверстия.

В социальных сетях ташкентцы с возмущением раскритиковали действия правоохранителей.

По их словам, они поступили непрофессионально, не сумев задержать нарушителей в пробке. Более того, они не имели права стрелять боевыми патронами на оживленном перекрестке по движущемуся автомобилю.

Некоторые из пользователей заявили, что действия правоохранителей привели к ранению нескольких человек. ГУВД Ташкента не подтверждает эти сообщения.