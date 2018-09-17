Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    В Узбекистан прибывает посол США по религиозной свободе

    Сегодня, 17 сентября, в Ташкенте делегацию США во главе с послом по особым поручениям в сфере религиозной свободы Самуэлом Дейлом Браунбэком примет глава РУз Шавкат Мирзиёев.

    Самуэл Дейл Браунбэк; фото: Wikipedia
    Самуэл Дейл Браунбэк; фото: Wikipedia

    Как сообщает сайт внешнеполитического ведомства Узбекистана, Самуэл Дейл Браунбэк также проведет встречи и переговоры в Сенате Олий Мажлиса, Генеральной прокуратуре, в МИДе, Министерстве юстиции и Управлении мусульман Узбекистана.

    Члены американской делегации в рамках «круглого стола» обменяются мнениями с коллегами из РУз по поводу религиозной толерантности.

    В конце августа в Узбекистане прошла волна арестов блогеров, пишущих на религиозно-просветительские темы. На минувшей неделе несколько студенток Международной исламской академии РУз были отчислены за ношение хиджаба.

    Темы: Свобода религий, США в Центральной Азии, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев
    Теги: свобода религии США Узбекистан
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Общество

    Министр народного образования РУз раскритиковал сюжет о школьницах в мини-юбках

    Министр народного образования РУз Шерзод Шерматов призвал телеканал «Узбекистан 24», пристыдивший школьниц за короткие юбки, не отвлекаться на второстепенные вопросы.

    Узбекистан

    Выбор редактора

    Новости из Узбекистанa