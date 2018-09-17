В Узбекистан прибывает посол США по религиозной свободе

Сегодня, 17 сентября, в Ташкенте делегацию США во главе с послом по особым поручениям в сфере религиозной свободы Самуэлом Дейлом Браунбэком примет глава РУз Шавкат Мирзиёев.

Как сообщает сайт внешнеполитического ведомства Узбекистана, Самуэл Дейл Браунбэк также проведет встречи и переговоры в Сенате Олий Мажлиса, Генеральной прокуратуре, в МИДе, Министерстве юстиции и Управлении мусульман Узбекистана.

Члены американской делегации в рамках «круглого стола» обменяются мнениями с коллегами из РУз по поводу религиозной толерантности.

В конце августа в Узбекистане прошла волна арестов блогеров, пишущих на религиозно-просветительские темы. На минувшей неделе несколько студенток Международной исламской академии РУз были отчислены за ношение хиджаба.