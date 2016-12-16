В Узбекистан приезжали южнокорейские бизнесмены

Представители крупных компаний из Сеула приезжали в Ташкент в надежде на активизацию торговли между Узбекистаном и Южной Кореей.

С 13 по 15 декабря столица Узбекистана принимала делегацию бизнесменов, работающих в агропромышленном секторе.

Они приезжали по приглашению Агентства по содействию торговли и инвестиций Кореи («КОТРА»).

Местная Ассоциация предприятий по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции «Узбекозиковкатзахира» позвало на встречу с гостями из Кореи заинтересованных узбекских предпринимателей.

Девять южнокорейских компаний, принявших участие во встрече, занимаются импортно-экспортными операциями, но представители большинства из них прибыли в Узбекистан впервые.

Совместный поиск партнеров по бизнесу начался 13 декабря в ташкентской гостинице Wyndham Tashkent, где был организован Узбекско-корейский агропромышленный и торговый бизнес-семинар.

Гости из Южной Кореи сначала провели презентацию, а компании разместились за отдельными столами для встреч в режиме B-to-B (Business to Business), чтобы общаться лицом к лицу.

К ним подсаживались узбекские предприниматели, которые знакомились с продукцией корейских бизнесменов и давали свои предложения по совместной деятельности.

Больше, качественнее и быстрее

Большинство компаний, представители которых побывали в Ташкенте, производят оборудование для пищевой промышленности.

Например, FNG International изготавливает горизонтальные и вертикальные оберточно-упаковочные линии. А Cooltop – аппараты по сушке овощей и фруктов холодным воздухом.

Корейцы предлагали узбекским производителям плодоовощной продукции оборудование, которое представители агентства «КОТРА» в Ташкенте определили такими словами: «Более качественно, более быстро, в больших объемах».

Компания Keumdo Group, занимающаяся экспортом в Корею сельскохозяйственной и плодоовощной продукции, заинтересовалась поставками даров узбекских полей.

Пока знают только о вишне

Генеральный менеджер по СНГ этой компании – Улугбек Туйчиев – имеет вполне узбекские имя и фамилию, но сам живет в Сеуле.

«Нас привлекло, что в Узбекистане в последние месяцы начали приниматься законы, направленные на улучшение экспортно-импортных операций», – говорит Туйчиев.

Представитель компании уже занят организацией будущих поставок свежей вишни из Узбекистана для магазинов в Сеуле. Но тщательно записывает все предложения, которые дают ему узбекские предприниматели.

И джемы, и консервированный плов

Узбекские компании старались показать корейцам максимум своих возможностей.

Фирма Muzimpex, кроме 40 видов консервации овощей и фруктов, освоила даже производство консервированного свадебного плова.

В стеклянной 400-граммовой баночке – одна порция. Срок хранения – 2 года, что позволяет доставить консервы в любую точку мира любым видом транспорта.

А затем достаточно положить консервированный плов в микроволновую печь, и он ничем не будет отличаться от только что приготовленного, как уверяют производители. Для жителей многих стран это, пожалуй, единственная возможность попробовать настоящий узбекский плов.

Как рассказывает инженер-технолог Ильхом Миралиев, компания Muzimpex 14 лет на рынке, считается лучшей в Узбекистане по производству различных видов консервации, включая соки и джемы.

Из-за смены учредителей в течение последних двух лет компания поменяла название, а весной и вовсе закрылась.

Бывшие руководители Muzimpex пришли на встречу с южными корейцами с бизнес-проектом по возрождению предприятия – в надежде на полмиллиона долларов инвестиций.

С надеждой на контракты

15 декабря корейская делегация вылетела домой в Сеул. Как сообщили в агентстве «КОТРА», все предложения, полученные от предпринимателей Узбекистана, в Южной Корее будут тщательно изучены. Возможно, в итоге будут подписаны контракты.

И южнокорейские бизнесмены надеются, что последние веяния в экономике Узбекистана, в частности постановление президента Шавката Мирзиёева «О приоритетных направлениях валютной политики», помогут им поставлять на столы своих граждан самые сладкие в мире дыни и виноград.