Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    В Узбекистан приезжали южнокорейские бизнесмены

    Представители крупных компаний из Сеула приезжали в Ташкент в надежде на активизацию торговли между Узбекистаном и Южной Кореей.

    vstrecha2
    Встречи бизнесменов во время бизнес-семинара; фото:Ц-1

    С 13 по 15 декабря столица Узбекистана принимала делегацию бизнесменов, работающих в агропромышленном секторе.

    Они приезжали по приглашению Агентства по содействию торговли и инвестиций Кореи («КОТРА»).
    Местная Ассоциация предприятий по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции «Узбекозиковкатзахира» позвало на встречу с гостями из Кореи заинтересованных узбекских предпринимателей.

    Девять южнокорейских компаний, принявших участие во встрече, занимаются импортно-экспортными операциями, но представители большинства из них прибыли в Узбекистан впервые.

    Совместный поиск партнеров по бизнесу начался 13 декабря в ташкентской гостинице Wyndham Tashkent, где был организован Узбекско-корейский агропромышленный и торговый бизнес-семинар.

    Гости из Южной Кореи сначала провели презентацию, а компании разместились за отдельными столами для встреч в режиме B-to-B (Business to Business), чтобы общаться лицом к лицу.

    К ним подсаживались узбекские предприниматели, которые знакомились с продукцией корейских бизнесменов и давали свои предложения по совместной деятельности.

    Встреча корейских бизнесменов с узбекскими; фото:Ц-1
    Встреча корейских бизнесменов с узбекскими; фото:Ц-1

    Больше, качественнее и быстрее

    Большинство компаний, представители которых побывали в Ташкенте, производят оборудование для пищевой промышленности.

    Например, FNG International изготавливает горизонтальные и вертикальные оберточно-упаковочные линии. А Cooltop – аппараты по сушке овощей и фруктов холодным воздухом.

    Корейцы предлагали узбекским производителям плодоовощной продукции оборудование, которое представители агентства «КОТРА» в Ташкенте определили такими словами: «Более качественно, более быстро, в больших объемах».

    Компания Keumdo Group, занимающаяся экспортом в Корею сельскохозяйственной и плодоовощной продукции, заинтересовалась поставками даров узбекских полей.

    Пока знают только о вишне

    Генеральный менеджер по СНГ этой компании – Улугбек Туйчиев – имеет вполне узбекские имя и фамилию, но сам живет в Сеуле.

    «Нас привлекло, что в Узбекистане в последние месяцы начали приниматься законы, направленные на улучшение экспортно-импортных операций», – говорит Туйчиев.

    Представитель компании уже занят организацией будущих поставок свежей вишни из Узбекистана для магазинов в Сеуле. Но тщательно записывает все предложения, которые дают ему узбекские предприниматели.

    И джемы, и консервированный плов

    Узбекские компании старались показать корейцам максимум своих возможностей.

    Фирма Muzimpex, кроме 40 видов консервации овощей и фруктов, освоила даже производство консервированного свадебного плова.

    В стеклянной 400-граммовой баночке – одна порция. Срок хранения – 2 года, что позволяет доставить консервы в любую точку мира любым видом транспорта.

    eta-sladkaya-produktsiya-proizvodstva-uzbekskih-kompanij-mozhet-okazatsya-na-stolah-zhitelej-yuzhnoj-korei
    Джемы узбекского производства; фото:Ц-1

    А затем достаточно положить консервированный плов в микроволновую печь, и он ничем не будет отличаться от только что приготовленного, как уверяют производители. Для жителей многих стран это, пожалуй, единственная возможность попробовать настоящий узбекский плов.

    Как рассказывает инженер-технолог Ильхом Миралиев, компания Muzimpex 14 лет на рынке, считается лучшей в Узбекистане по производству различных видов консервации, включая соки и джемы.

    Из-за смены учредителей в течение последних двух лет компания поменяла название, а весной и вовсе закрылась.

    Бывшие руководители Muzimpex пришли на встречу с южными корейцами с бизнес-проектом по возрождению предприятия – в надежде на полмиллиона долларов инвестиций.

    С надеждой на контракты

    15 декабря корейская делегация вылетела домой в Сеул. Как сообщили в агентстве «КОТРА», все предложения, полученные от предпринимателей Узбекистана, в Южной Корее будут тщательно изучены. Возможно, в итоге будут подписаны контракты.

    И южнокорейские бизнесмены надеются, что последние веяния в экономике Узбекистана, в частности постановление президента Шавката Мирзиёева «О приоритетных направлениях валютной политики», помогут им поставлять на столы своих граждан самые сладкие в мире дыни и виноград.

    Источник:Ц-1
    Темы: Экономика Узбекистана
    Теги: бизнес в Узбекистане Ташкент узбекско-корейские отношения экономика Узбекистана
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

    Выбор редактора

    Новости из Узбекистанa