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    В Узбекистан пытаются вернуться и покинувшие страну бизнесмены

    «Не только политэмигранты хотят вернуться в Узбекистан», – говорит правозащитник Сурат Икрамов, рассказывая о проживающем в Турции предпринимателе из Коканда.

    Глава ИГНПУ Сурат Икрамов; фото: ИГНПУ
    Глава ИГНПУ Сурат Икрамов; фото: ИГНПУ

    Руководитель ИГНПУ (Инициативная группа независимых правозащитников Узбекистана) Сурат Икрамов на днях вернулся из Турции, где встречался с представителями узбекистанского бизнеса.

    Большинство из них уехали из страны во время правления первого президента – Ислама Каримова, чья политика обеспечивала возможности для работы и процветания только бизнесу, приближенному к власти.

    Икрамов приводит в пример историю предпринимателя из Коканда Муннавара Арипова, вынужденного переехать в 2012 году из Узбекистана в Объединенные Арабские Эмираты.

    Правозащитник рассказывает, что за разгромом торгового бизнеса Арипова стояла Служба национальной безопасности (СНБ; ныне служба госбезопасности – СГБ) Узбекистана.

    СНБ не оставляла его в покое и в ОАЭ, требуя сотрудничества и информации о проживающих в этой стране гражданах Узбекистана, прежде всего верующих мусульманах.

    То, что предприниматель находится под прицелом СНБ, он понял в 2016 году, когда в Узбекистан вернулась его супруга Мухтасар с четырьмя детьми. Жена Арипова должна была навестить родственников и оформить в ОВИРе заканчивающуюся выездную визу.

    Но, как только женщина переступила порог дома, представители СНБ, по словам предпринимателя, осуществили налет на их дом, избили и унизили жену и других его родственников. Цель была предельно проста: отомстить Муннавару за неудавшуюся вербовку.

    Налет на дом в Коканде

    Муннавар рассказывает подробности налета СНБ: он говорит, что это случилось 29 октября 2016 года, в нем приняли участие 10 сотрудников службы в камуфляжной форме, вооруженных автоматами, двое из них были в масках.

    Группой руководил сотрудник СНБ города Коканда оперативник Нуриддин Махмудов. Он приказал устроить в доме Ариповых несанкционированный обыск. Сотрудники СНБ не предъявили удостоверений и не представились.

    В итоге супруга предпринимателя Мухтасар и его брат Бахтиер были арестованы.

    Предприниматель делится, что во время задержания в городском управлении внутренних дел Коканда его жену подвергли пыткам и издевательствам. Они требовали, чтобы религиозная женщина сняла платок, а за отказ начали избивать: били палкой по пяткам и промежности.

    30 октября 2016 года Нуриддин Махмудов устроил допросы и затем жестокие пытки в отношении братьев и сестер Мунаввара,включая даже племянницу Айшу, которой только исполнилось 15 лет.

    В тюрьму никого из семьи Ариповых не посадили. Только Мухтасар отсидела в камере 20 дней. Пережитое ими давление, как оказалось, не имело никаких оснований: против них не было выдвинуто ни одного обвинения.

    В феврале 2018 года супруга предпринимателя смогла покинуть Узбекистан и присоединиться к мужу, который к этому моменту перебрался в Турцию.

    Восстановить доверие

    Муннавар Арипов после пережитого его семьей в Коканде возвращаться в Узбекистан не торопится. Тем более что никто из кокандских правоохранителей так и не ответил за пытки в отношении его родных.

    По словам предпринимателя, кроме него в Турции живет немало состоятельных бизнесменов из Узбекистана, и многие из них готовы вернуться домой, но опасаются это делать, хотя к власти в стране пришел вроде как прогрессивный президент Шавкат Мирзиёев

    По мнению Сурата Икрамова, для государства очень важно наказать тех, кто издевался над семьей Ариповых в Коканде в октябре 2016 года, чтобы у людей начало формироваться доверие к власти и ощущение законности и безопасности.

    Источник:Ц-1
    Темы: Права человека в Узбекистане
    Теги: ИГНПУ права человека в Узбекистане Сурат Икрамов Узбекистан
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