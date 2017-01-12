В Узбекистане аптеки мстят за подешевевшие лекарства

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с нового 2017 года запретил делать ценовые надбавки на лекарства выше 20%, но аптеки нашли выход.

Цены на лекарственные препараты в аптеках Ташкента стали предметом дискуссий в социальных сетях.

Пользователи жалуются на огромный разброс цен и отсутствие таблеток в больших дозах, хотя с 1 января в силу вступило постановление президента Мирзиёева, по которому оптовые и розничные цены в аптеках должны устанавливаться с учетом предельных торговых надбавок не более 20%.

Стало дороже

9 января пользователь Diana A. пожаловалась в сообществе «Потребитель.Уз» на рост цен на лекарства в несколько раз.

Автор поста отметила, что за последние пару месяцев препарат «Линекс» подорожал с 17 тысяч сумов до 50 тысяч (с 2,5 долларов до 7,5 долларов по черному курсу соответственно).

Другие пользователи подтвердили резкое повышение цен на фармацевтическую продукцию.

Женщины возмущены тем, что детские препараты «Тонзилгон» за считанные месяцы подорожали с 35–37 тысяч сумов до 70 тысяч сумов (10 долларов).

Не более 20%

Согласно же постановлению Мирзиёева о контроле оптово-розничных цен на лекарственные препараты, отныне импортные и отечественные лекарства закупаются с применением предельных торговых надбавок.

Для оптовых отгрузок – не более 15% от покупной стоимости, для розницы – не более 20% от оптовой цены.

Постановление установило строго фиксированные цены на 167 социально значимых лекарственных средств. Любое нарушение правил ценообразования повлечет за собой лишение лицензии на продажу лекарственной продукции.

Пользователи с сожалением отметили, что закон, запрещающий аптекам завышать цены, оказал населению медвежью услугу.

По их мнению, поставщики фармацевтических препаратов так отомстили за введение фиксированных (читай: низких) цен на 167 лекарств.

Новые цены

С 1 января значительно подорожали самые популярные лекарства:

«Цифамед» – 44 тысячи сумов, или 6,5 долларов (старая цена – 22 тысячи сумов)

«Панкреатин» – 11 тысяч сумов, или 1,6 долларов (старая цена – 6 тысяч сумов)

«Циклоферон» – 147 тысяч сумов, или 11 долларов (старая цена – 50 тысяч сумов)

«Нурофен» (сироп) – 27 тысяч сумов, или 4 доллара (старая цена – 13 тысяч сумов)

«Тонзилгон» – 70 тысяч сумов, или 10 долларов (старая цена – 35 тысяч сумов)

Помимо этого, в аптеках наблюдается разброс цен на определенные препараты. Так, «Клексан» в разных уголках Ташкента варьируется от 360 тысяч до 470 тысяч сумов (53 и 70 долларов соответственно).

Продавцы аптек оправдывают большую разницу ценами оптовиков. Те в свою очередь сетуют на отсутствие валютной конвертации, из-за чего поставщики импорта устанавливают высокие закупочные цены.

Дозы же сократили

Еще аптеки компенсируют убытки от нового постановления путем продажи лекарственных средств в малой дозировке.

К примеру, для полного курса лечения пациенту нужно несколько упаковок дорогостоящего лекарства. Ему выгоднее приобрести препарат в большой дозировке, чтобы выиграть в цене.

Но в аптеках предлагают лекарства в малой дозировке, следовательно, курс лечения обходится в полтора раза дороже. В монопольном сговоре участвуют крупнейшие сети аптек.

Перед законом аптеки чисты, поскольку наличие монопольного сговора доказать невозможно.

В минусе по традиции оказывается потребитель. Который не без досады отмечает, что не в первый раз вмешательство государства приводит к нежелательным последствиям.