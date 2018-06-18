Узбекистан арестовал вернувшегося из США соотечественника

Закир Алиев, заместитель председателя «Конгресса американских узбекистанцев», был арестован в Кашкадарье через несколько часов после возвращения в Узбекистан из США.

46-летний Закир Алиев, являющийся гражданином США, приземлился 16 июня в 4 часа утра в аэропорту Самарканда, примерно в 8 часов он был дома – в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области. В 9 утра к нему пришли сотрудники милиции и взяли под стражу.

По данным Нурулло Алиева, в настоящее время его брат находится под арестом в следственном изоляторе управления Службы государственной безопасности (СГБ) в городе Карши, ему предъявлены обвинения по политическим статьям Уголовного кодекса РУз:

159 – «Посягательство на конституционный строй РУз», 242 – «Организация преступного сообщества».

В материалах следствия, которое ведет майор Нодирбек Камолов, значится, что Закир Алиев в 2000 году якобы находился в Афганистане, где пребывал в рядах Исламского движения Узбекистана (ИДУ) под руководством выходца из Намангана Тахира Юлдаша, впоследствии разгромленного в результате начавшейся на афганской земле военной кампании США и союзников.

Родные Алиева отрицают всякую возможность того, что он мог находиться в Афганистане и иметь хоть что-то общее с ИДУ. Они говорят, что Закир вернулся в Узбекистан, откликнувшись на прозвучавший еще в 2017 году в США призыв президента РУз Шавката Мирзиёева к соотечественникам приехать и помогать родной стране.

По словам Нурулло, его брат Закир учился в институте народного хозяйства в Ташкенте, а в 1993 году, когда Узбекистан наладил сотрудничество с Турцией в области образования, поехал учиться туда.

В 1999 году первый президент Узбекистана Ислам Каримов резко поменял политику в отношении Турции. Он обвинил страну в укрывательстве людей, которые подозревались им в организации произошедших в Ташкенте 16 февраля 1999 года взрывов.

Одним из последствий охлаждения узбекско-турецких отношений стало прекращение обмена студентами между странами, и все учившиеся в Турции узбекистанцы были возвращены на родину.

Закир Алиев, однако, домой не вернулся, а поехал в США.

В Америке Алиев преуспел: в штате Вирджиния он возглавил созданную им компанию по бухгалтерскому учету и налогам. Стал гражданином США. Но, кроме того, оставался политически активным и следил за событиями в Узбекистане.

Алиев является заместителем председателя созданного в США «Конгресса узбекистанских американцев», который возглавляет известный журналист и деятель из Узбекистана Джахонгир Мухаммад (прежде был известен как Джахонгир Маматов).

По данным корреспондента Ц-1 в столице Узбекистана, посольство США в Ташкенте в курсе ареста своего гражданина и сегодня намерено отправить в Карши представителя для изучения обстоятельств ареста теперь уже американца Закира Алиева.