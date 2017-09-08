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    В Узбекистане – дефолиация хлопковых полей. Скоро массовый сбор!

    Фермеры Узбекистана в эти дни стараются завершить дефолиацию хлопчатника – срок до 12 сентября, чтобы затем к сбору урожая приступили миллионы сборщиков.

    Хлопковые поля в сентябре 2017 года; фото: Ц-1
    Хлопковые поля в сентябре 2017 года; фото: Ц-1

    Как и во все предыдущие годы, дефолиация, или обезлиствление, хлопчатника проводится с 1 по 12 сентября. У этой процедуры очень много плюсов.

    Она ускоряет созревание урожая, при этом современная дефолиация способствует опадению листьев в трехдневный срок, а стебли сохраняют собственную влагу и продолжают питать урожай своим соком.

    Хлопчатник раскрывается.... Фото: Ц-1
    Хлопчатник раскрывается…. Фото: Ц-1

    В советские годы для дефолиации использовали бутифос. Ученые и журналисты тогда писали, что он вреден для здоровья человека, кроме того, этот препарат, вызывающий опадение листьев, имел отвратительный запах.

    Сейчас не так, говорит Ц-1 один из фермеров. Самые распространенные дефолианты – это разведенная в воде аммиачная селитра или соль.

    При теплой погоде можно смешать 100 литров воды с 8 кг соли – вот готовый дефолиант. С аммиачной селитрой – почти то же самое.

    Если погода прохладная, то на 100 литров воды потребуется до 12, а порой и до 15–20 кг соли или аммиачной селитры. Это, конечно, рассчитано на более поздний период: с 20 сентября по 10 октября. Но ныне в узбекистанских условиях такая поздняя дефолиация почти не проводится.

    Практически все фермеры в Узбекистане используют наземный способ дефолиации.

    Это, во-первых, намного дешевле, чем авиационный; во-вторых, все грядки хлопчатника гарантированно дефолиируются.

    Почти у всех фермеров есть свои тракторы, на которые можно повесить ОВХ (опрыскиватель внутри хозяйства). С двух сторон на трактор подвешиваются бочонки, в каждый из которых можно залить до 300 литров воды.

    Трехколесный универсальный трактор используется для дефолиации; фото: Ц-1
    Трехколесный универсальный трактор используется для дефолиации; фото: Ц-1

    С таким ОВХ в день можно дефолиировать до 50–70 гектаров хлопковых полей, конечно, если работа была хорошо организована.
    Опрыскал поле – и через день можно туда запускать сборщиков.

    Согласно постановлению президента Узбекистана от 21 августа «О комплексе организационных мер по своевременному и эффективному проведению дефолиации хлопчатника в 2017 году», за ее ходом установлен строгий прокурорский надзор.

    Бывали годы, когда из Генеральной прокуратуры Узбекистана приезжали с контрольной проверкой дефолиации – и «летели чьи-то головы», поэтому прокуроры на местах очень ответственно относятся к своей работе.

    В регионах составляют бригады по дефолиации, у каждой – свой бригадир от районного хокима. Этот бригадир ежедневно отчитывается за проделанную работу. И не дай бог, прокурор найдет в ней неточности…

    А времени остается не так много: до 12 сентября всего каких-то четыре дня – и поля должны быть готовы!

    Источник:Ц-1
    Темы: Узбекский хлопок, Экономика Узбекистана
    Теги: Узбекистан узбекский хлопок хлопок экономика Узбекистана
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