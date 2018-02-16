В Узбекистане долги за ЖКХ по умолчанию снимут с банковских карт

Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре РУз начнет взимать с банковских карт долги за коммунальные услуги, а должники станут невыездными.

Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана примет на практику механизм снятия долгов по энергоснабжению с банковских карт должников.

Максимальное ежемесячное взыскание долга составит два минимальных размера заработной платы (МРЗП), или 344 480 сумов (42 доллара).

Об этом сказано в Указе президента Узбекистана от 15 февраля «О дополнительных мерах по повышению эффективности деятельности органов прокуратуры в обеспечении исполнения принимаемых нормативно-правовых актов».

С 1 мая начнет работу база данных должников по коммунальным услугам. Людей, у которых есть задолженность по оплате коммуналки, лишат прав по получению банковских кредитов и выезда за границу.

Таковыми могут стать все совершеннолетние лица, прописанные по адресу объекта жилья, а не только владельцы недвижимости.

«Бюро вправе ежемесячно осуществлять бесспорное снятие задолженности за поставленные потребителям энергоресурсы с банковских счетов, по которым обслуживаются пластиковые карты данных потребителей», – сказано в указе.

Центральному банку и другим ведомствам поручено в двухмесячный срок внести в Кабинет министров Узбекистана проекты соответствующих нормативно-правовых актов.

Пенсионеры – в группе риска

Механизм взимания коммунальных долгов с банковских карт должников действует в ряде стран, в том числе в России. Для российских пенсионеров и других уязвимых слоев населения законодатели сделали исключения.

«Неприкасаемыми» остаются пенсии, пособия, материнский капитал и прочие социальные выплаты, с которых долги не списываются.

Указом Шавката Мирзиёева не предусмотрены похожие льготы. То есть с банковских карт пенсионеров будут автоматически сниматься средства на оплату коммунальных задолженностей. Тревожит и максимальный размер ежемесячного списания долгов.

Сумма в 344 480 сумов превышает размер минимальной пенсии по возрасту (336 880 сумов).

Более того, при взыскании долгов могут быть ошибки. В июне 2017 года за первые две недели работы Бюро принудительного исполнения сообщило об ошибочном начислении на население задолженности за коммунальные услуги в размере 50 млрд сумов.

Бюро принудительного исполнения было образовано в июне 2017 года после критики методов сбора коммунальных долгов со стороны главы государства. Шавкат Мирзиёев обратил внимание на то, что узбекистанцы задолжали государству 5 трлн сумов (около 620 млн долларов).

С 1 января 2018 года в Узбекистане ввели стопроцентный порядок предоплаты за водоснабжение и водоотвод.