В РУз хотят ввести уголовную ответственность за пользование VPN

Уголовную ответственность за использование анонимайзеров предложил ввести Мининфоком РУз. В соцсетях инициативу властей назвали антиконституционной.

Документом предлагается ввести наказание за несанкционированный доступ к сети телекоммуникаций с целью использования и пропуска международного трафика в обход национальных систем защиты, а также хранение анонимайзеров.

Нарушителям может грозить штраф от 100 до 300 минимальных размеров заработной платы (МРЗП). В пересчете на иностранную валюту это 2,37–7 тысяч долларов. Кроме того, предусмотрено лишение свободы до трех лет.

Использование VPN по предварительному сговору группой лиц, к примеру, в офисе компании, влечет за собой штраф от 7 до 14 тысяч долларов или лишение свободы от трех до пяти лет.

В социальных сетях данный законопроект назвали антиконституционным и призвали не ограничивать права людей на доступ к информации. В Узбекистане VPN и прокси-серверы используют, чтобы получать доступ к заблокированным новостным сайтам.