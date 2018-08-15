Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    В РУз хотят ввести уголовную ответственность за пользование VPN

    Уголовную ответственность за использование анонимайзеров предложил ввести Мининфоком РУз. В соцсетях инициативу властей назвали антиконституционной.

    Интернет-цензура продолжилась в РУз и со сменой власти; фото: укроп.org
    Интернет-цензура продолжилась в РУз и со сменой власти; фото: укроп.org

    Документом предлагается ввести наказание за несанкционированный доступ к сети телекоммуникаций с целью использования и пропуска международного трафика в обход национальных систем защиты, а также хранение анонимайзеров.

    Нарушителям может грозить штраф от 100 до 300 минимальных размеров заработной платы (МРЗП). В пересчете на иностранную валюту это 2,37–7 тысяч долларов. Кроме того, предусмотрено лишение свободы до трех лет.

    Использование VPN по предварительному сговору группой лиц, к примеру, в офисе компании, влечет за собой штраф от 7 до 14 тысяч долларов или лишение свободы от трех до пяти лет.

    В социальных сетях данный законопроект назвали антиконституционным и призвали не ограничивать права людей на доступ к информации. В Узбекистане VPN и прокси-серверы используют, чтобы получать доступ к заблокированным новостным сайтам.

    Темы: Интернет в Центральной Азии, Права человека в Узбекистане, СМИ и журналисты Узбекистана, Узбекистан
    Теги: впн интернет Узбекистан
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Люди

    В Узбекистане снимут фильм о пленниках концлагеря времен ВОВ

    Сценарий повествует о 101 красноармейце из Узбекской ССР, погибших в фашистском концлагере в Нидерландах в 1941–1942 годах после неудачной попытки снять пропагандистский фильм о превосходстве арийской нации.

    Узбекистан

    Выбор редактора
    Права человека

    Жертва сноса в Джизаке: «Больно… как в таком бесправии будут жить дети?»

    Феруза Норкузиева, маленькая женщина из Джизака, защищала свой дом, заслоняя его собой от милиции и бульдозера. Но его все равно снесли. А ее потом обманули с компенсацией.

    Узбекистан

    Новости из Узбекистанa

     Люди

    В Узбекистане снимут фильм о пленниках концлагеря времен ВОВ

    Сценарий повествует о 101 красноармейце из Узбекской ССР, погибших в фашистском концлагере в Нидерландах в 1941–1942 годах после неудачной попытки снять пропагандистский фильм о превосходстве арийской нации.

    Узбекистан