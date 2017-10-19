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    • Узбекистан

    В Узбекистане из тюрьмы вышел оппозиционер Мухаммадали Карабаев

    Руководитель отделения партии «Бирлик» в Наманганской области Узбекистана Мухаммадали Карабаев вышел на свободу после 11 лет заключения.

    Мухаммадали Карабаев на свободе с Василей Иноятовой; фото: "Эзгулик"
    Мухаммадали Карабаев на свободе с Василей Иноятовой; фото: «Эзгулик»

    Колония в Навоийской области Узбекистана 18 октября открыла свои двери для освобождения еще одного политического узника страны – 70-летнего Мухаммадали Карабаева.

    Как сообщает правозащитное общество «Эзгулик», Карабаев был досрочно освобожден по решению суда Кызылпетинского района Навоийской области.

    «Он находится в добром здравии и рад освобождению», – сказала Васила Иноятова, руководитель «Эзгулик», которой вновь была оказана честь встречать очередного освобожденного политузника страны и сопровождать его домой.

    Мухаммадали Карабаев был арестован в 2006 году. Его семья рассказывала, как нелепо местные органы милиции сфабриковали против него дело.

    Вечером к ним домой приехал какой-то человек и оставил для Карабаева сумку. Его родственники решили, что в ней находятся важные бумаги, и не поинтересовались ее содержимым.

    А через некоторое время к ним пришли сотрудники милиции с обыском и обнаружили эту сумку, в которой оказались деньги.

    Против Карабаева было возбуждено уголовное дело по 165-й, статье – «Вымогательство». В итоге в 2007 году оппозиционер был осужден на 5,5 лет лишения свободы. Затем в заключении срок был продлен дважды в 2012 и 2015 годах.

    С начала октября из тюрем Узбекистана были освобождены правозащитники Азам Фармонов, Агзам Тургунов, а также журналист Салиджон Абдурахманов.

    Ранее на свободу вышли такие политзаключенные страны, как Мухаммад Бекжанов, Мурод Джураев, Эркин Мусаев, Самандор Куканов и Бобомурод Раззаков.

    Темы: Права человека в Узбекистане
    Теги: Васила Иноятова Мухаммадали Карабаев права человека Узбекистан
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