В Узбекистане из тюрьмы вышел оппозиционер Мухаммадали Карабаев

Руководитель отделения партии «Бирлик» в Наманганской области Узбекистана Мухаммадали Карабаев вышел на свободу после 11 лет заключения.

Колония в Навоийской области Узбекистана 18 октября открыла свои двери для освобождения еще одного политического узника страны – 70-летнего Мухаммадали Карабаева.

Как сообщает правозащитное общество «Эзгулик», Карабаев был досрочно освобожден по решению суда Кызылпетинского района Навоийской области.

«Он находится в добром здравии и рад освобождению», – сказала Васила Иноятова, руководитель «Эзгулик», которой вновь была оказана честь встречать очередного освобожденного политузника страны и сопровождать его домой.

Мухаммадали Карабаев был арестован в 2006 году. Его семья рассказывала, как нелепо местные органы милиции сфабриковали против него дело.

Вечером к ним домой приехал какой-то человек и оставил для Карабаева сумку. Его родственники решили, что в ней находятся важные бумаги, и не поинтересовались ее содержимым.

А через некоторое время к ним пришли сотрудники милиции с обыском и обнаружили эту сумку, в которой оказались деньги.

Против Карабаева было возбуждено уголовное дело по 165-й, статье – «Вымогательство». В итоге в 2007 году оппозиционер был осужден на 5,5 лет лишения свободы. Затем в заключении срок был продлен дважды в 2012 и 2015 годах.

С начала октября из тюрем Узбекистана были освобождены правозащитники Азам Фармонов, Агзам Тургунов, а также журналист Салиджон Абдурахманов.

Ранее на свободу вышли такие политзаключенные страны, как Мухаммад Бекжанов, Мурод Джураев, Эркин Мусаев, Самандор Куканов и Бобомурод Раззаков.