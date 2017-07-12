В Узбекистане много лет врали о росте экономики

В Ташкенте звучат признания, что экономический рост при президенте Исламе Каримове был фикцией, но о реальном положении вещей по-прежнему молчат.

Эксперт из Узбекистана Юлий Юсупов, неожиданно ставший говорить откровенные вещи о положение в экономике страны, в июньской статье для Kommersant.uz заявил о недостоверности многолетних экономических показателей республики. Он сделал такой вывод, изучив данные Всемирного банка.

Юсупов пришел к выводу, что при экономических результатах, которые ежегодно заявлялись в период правления первого президента Ислама Каримова, Узбекистан должен был догнать по уровню жизни ведущие экономики мира.

Игра с цифрами, а не рост ВВП

Однако на самом деле высокие экономические показатели в стране достигались «усилиями» Госкомитета по статистике и замалчиванием реального положения вещей.

Расчет ВВП велся по официальному обменному курсу, уровень инфляции занижался.

К примеру, только за три последних года реальный курс узбекского сума относительно доллара США на черном рынке упал почти на 150%. А инфляция за этот период, по официальным данным, составила всего 17%.

В итоге ВВП Узбекистана (совокупная стоимость всех товаров и услуг, произведенных в стране за определенный период. – Прим. ред.) действительно много лет стабильно растет примерно на 8% в год.

В рейтинге Международного валютного фонда (МВФ) по ВВП (ППС) РУз занимает 124-е место из 186 стран мира с показателем 6563 доллара в год.

Соседями Узбекистана по подвалу рейтинга являются сырьевые экономики Африки и Азии. Из стран Центральной Азии выше расположились только Туркменистан (69-е место – 17485 долларов) и Казахстан (52-е место – 25145 долларов).

Каким будет место в рейтинге с учетом перерасчета стоимости товаров и услуг по рыночному курсу – неизвестно.

Какая средняя зарплата в Узбекистане?

У международных экспертов нет альтернативной статистики, чтобы получить представление о состоянии экономики Узбекистана.

К примеру, по данным официального сайта вакансий от Министерства занятости и трудовых отношений РУз, средняя заработная плата в республике составляет 800 тысяч – 1 млн сумов (100–120 долларов).

А в 2010 году президент Узбекистана Ислам Каримов заявил, что вскоре средний доход в Узбекистане приблизится к 500 долларам.

Обе цифры далеки от реальности. Потому что заработок школьного учителя в Узбекистане и сегодня не превышает 150 долларов, а средняя зарплата по стране в 500 долларов спустя семь лет после заявления Каримова – все еще недостижимый показатель.

Однако нынешний президент Шавкат Мирзиёев хотя бы признал наличие проблемы низких зарплат в стране. На недавней встрече с представителями молодежного движения «Камолот» он с пониманием отметил, что талантливые и амбициозные выпускники вузов не хотят работать на зарплату в 800 тысяч сумов (около 90 долларов США).

Реформы, о которых молчат

Высказывание президента о зарплатах – скорее исключение, чем правило. За десять месяцев при власти Мирзиёев, объявивший курс на реформирование страны, так и не раскрыл «государственной тайны» о реальном размере ВВП, реальном уровне заработков в стране и других ключевых экономических показателях. Промолчал он и после заявления о лжи насчет роста ВВП в стране.

Очевидно, признание того, что правительство Узбекистана, которым нынешний президент руководил с 2003 года, фальсифицировало экономические показатели, может ударить по имиджу Ташкента и президента лично.

Глава государства делает ставку на поэтапную либерализацию экономики, отказавшись от сценария «шоковой терапии». При этом он рискует утратить доверие избирателей, продолжая молчать о том, что происходит с экономикой страны.

Жителям городов и сел все равно, какой процент прироста ВВП Узбекистана будет указан в международных отчетах. Им важно понимать, на какие доходы рассчитывать, как вырастут цены и чего ожидать от постоянных колебаний реального курса валют в стране.