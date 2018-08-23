В Узбекистане началось развенчание культа личности Ислама Каримова?

Редакторам Национальной телерадиокомпании Узбекистана поручили исключить из эфира любые упоминания о первом президенте страны Исламе Каримове, сообщает радио «Озодлик».

Приказ якобы получен от государственного советника нынешнего главы государства Хайриддина Султанова, отвечающего за кинематограф и СМИ.

«Если имя Каримова прозвучит в эфире, то вы лишитесь головы», – пишет издание со ссылкой на источник в Национальной телерадиокомпании (НТРК).

Рядовые работники НТРК в разговоре с Ц-1 не подтвердили якобы начавшегося процесса развенчания культа личности Ислама Каримова на телевидении. Напротив, в канун Дня независимости будет подготовлена серия репортажей об «исторической значимости» суверенитета РУз, в которых обойти фигуру первого президента вряд ли удастся.

Именем Ислама Каримова названы центральные улицы столицы и региональных центров. В Ташкенте, Самарканде и Карши в его честь установлены памятники, открыты музеи. Сразу после захоронения к могиле первого президента началось паломничество членов иностранных делегаций, туристов и рядовых узбекистанцев.

В конце 2017 года президент РУз Шавкат Мирзиёев поручил широко отметить 80-летие Ислама Каримова.