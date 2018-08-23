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    В Узбекистане началось развенчание культа личности Ислама Каримова?

    Редакторам Национальной телерадиокомпании Узбекистана поручили исключить из эфира любые упоминания о первом президенте страны Исламе Каримове, сообщает радио «Озодлик».

    Фото Ислама Каримова в резиденции Оксарой; фото: Ц-1
    Фото Ислама Каримова в резиденции Оксарой; фото: Ц-1

    Приказ якобы получен от государственного советника нынешнего главы государства Хайриддина Султанова, отвечающего за кинематограф и СМИ.

    «Если имя Каримова прозвучит в эфире, то вы лишитесь головы», – пишет издание со ссылкой на источник в Национальной телерадиокомпании (НТРК).

    Рядовые работники НТРК в разговоре с Ц-1 не подтвердили якобы начавшегося процесса развенчания культа личности Ислама Каримова на телевидении. Напротив, в канун Дня независимости будет подготовлена серия репортажей об «исторической значимости» суверенитета РУз, в которых обойти фигуру первого президента вряд ли удастся.

    Именем Ислама Каримова названы центральные улицы столицы и региональных центров. В Ташкенте, Самарканде и Карши в его честь установлены памятники, открыты музеи. Сразу после захоронения к могиле первого президента началось паломничество членов иностранных делегаций, туристов и рядовых узбекистанцев.

    В конце 2017 года президент РУз Шавкат Мирзиёев поручил широко отметить 80-летие Ислама Каримова.

    Темы: Ислам Каримов, Культ личности, Узбекистан после Каримова
    Теги: Ислам Каримов культ личности Узбекистан
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