Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    В Узбекистане начался посев хлопчатника… на лучших денежных условиях

    Фермеры в Узбекистане получат этой весной за каждый посеянный гектар хлопчатника 300 тысяч сумов (37 долларов США) – такого в сельском хозяйстве страны еще не было.

    Посев хлопчатника в Узбекистане весной 2018 года; фото: Ц-1
    Посев хлопчатника в Узбекистане весной 2018 года; фото: Ц-1

    В регионах Узбекистана начался посев хлопчатника. По словам фермеров, установилась благоприятная для культуры погода. Весь март шли проливные дожди, а в апреле началось необходимое потепление.

    Но что особенно радует хлопкоробов – это изменения в ценообразовании. Хлопкозаводы составляют контракты с фермерами, в среднем предлагая за каждую тонну будущего урожая хлопка-сырца по 3 млн сумов (370 долларов США).

    Исходя из этого, узбекистанские агробанки выдают сельчанам, желающим выращивать «белое золото» для страны, льготные трехпроцентные кредиты.

    Уже в настоящее время каждый фермер может получить в банке за засеянный гектар хлопчатника по 300 тысяч сумов как зарплату. Правда, где наличными, где на пластиковую карту.

    Но в прежние годы, как делятся сельчане, такого не наблюдалось.

    Даже в прошлом году за каждый посеянный гектар давали всего лишь по 30 000 сумов (3,7 доллара).

    Фото: Ц-1
    Фото: Ц-1

    Хлопкоробы надеются, что в дальнейшем условия станут еще лучше. Тогда отпадет необходимость иметь рядом с хлопковым полем огород для личного прокорма.

    Узбекистан ежегодно производит порядка 3,4 млн тонн хлопка-сырца и продает на мировом рынке около 1 млн тонн хлопковолокна, зарабатывая примерно 1 млрд долларов.

    На протяжении многих лет хлопковая индустрия страны была символом рабского труда взрослых и детей.

    Фермеры соглашались выращивать хлопок только в обмен на право использовать часть земли под личный огород, который и кормил их семьи. А от принудительного сбора хлопчатника не мог отказаться никто, даже дети.

    Источник:Ц-1
    Темы: Реформа Узбекистана, Узбекистан, Узбекский хлопок
    Теги: сельское хозяйство Узбекистана Узбекистан узбекский хлопок хлопок экономика Узбекистана
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Общество

    Ложь и защита прав человека в Узбекистане

    Сбор мнений о награждении журналиста Бобомурода Абдуллаева орденом «За мужество», вопреки отсутствию в списке лауреатов премии имени Андрея Сахарова, показал приемлемость лжи правозащитниками страны.

    Узбекистан

    Выбор редактора
    Общество

    Ложь и защита прав человека в Узбекистане

    Сбор мнений о награждении журналиста Бобомурода Абдуллаева орденом «За мужество», вопреки отсутствию в списке лауреатов премии имени Андрея Сахарова, показал приемлемость лжи правозащитниками страны.

    Узбекистан

    Новости из Узбекистанa