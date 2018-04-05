В Узбекистане начался посев хлопчатника… на лучших денежных условиях

Фермеры в Узбекистане получат этой весной за каждый посеянный гектар хлопчатника 300 тысяч сумов (37 долларов США) – такого в сельском хозяйстве страны еще не было.

В регионах Узбекистана начался посев хлопчатника. По словам фермеров, установилась благоприятная для культуры погода. Весь март шли проливные дожди, а в апреле началось необходимое потепление.

Но что особенно радует хлопкоробов – это изменения в ценообразовании. Хлопкозаводы составляют контракты с фермерами, в среднем предлагая за каждую тонну будущего урожая хлопка-сырца по 3 млн сумов (370 долларов США).

Исходя из этого, узбекистанские агробанки выдают сельчанам, желающим выращивать «белое золото» для страны, льготные трехпроцентные кредиты.

Уже в настоящее время каждый фермер может получить в банке за засеянный гектар хлопчатника по 300 тысяч сумов как зарплату. Правда, где наличными, где на пластиковую карту.

Но в прежние годы, как делятся сельчане, такого не наблюдалось.

Даже в прошлом году за каждый посеянный гектар давали всего лишь по 30 000 сумов (3,7 доллара).

Хлопкоробы надеются, что в дальнейшем условия станут еще лучше. Тогда отпадет необходимость иметь рядом с хлопковым полем огород для личного прокорма.

Узбекистан ежегодно производит порядка 3,4 млн тонн хлопка-сырца и продает на мировом рынке около 1 млн тонн хлопковолокна, зарабатывая примерно 1 млрд долларов.

На протяжении многих лет хлопковая индустрия страны была символом рабского труда взрослых и детей.

Фермеры соглашались выращивать хлопок только в обмен на право использовать часть земли под личный огород, который и кормил их семьи. А от принудительного сбора хлопчатника не мог отказаться никто, даже дети.