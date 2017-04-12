В Узбекистане начался сезон государственных свадеб

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов довел до органов местной власти указание президента страны о помощи нуждающимся семьям в проведении свадеб и торжеств по случаю обрезания.

На состоявшемся 8 апреля видеоселекторном совещании премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов довел до сведения участвовавших в нем руководителей регионов новое указание президента Шавката Мирзиёева.

Как сообщил Арипов, в республике создана рабочая группа по организации свадеб и торжеств по случаю обрезания для детей из семей, нуждающихся в социальной защите, а также воспитанников домов милосердия.

«Жокаргы Кенесу Республики Каракалпакстан, всем областным хокимиятам необходимо в трехдневный срок разработать планы мероприятий по проведению подобных благотворительных мероприятий, – делал распоряжения Арипов. – Свадьбы рекомендовано проводить в самых лучших, расположенных в центре и удобных для доступа залах. Хокимы должны взять под свой личный контроль качество и низкие цены продукции. Еще один вопрос: получение из ЗАГСа молодоженами официальных документов о регистрации брака до дня проведения свадьбы».

По словам сотрудницы отдела ЗАГС Сайхунабадского района Сырдарьинской области, принимавшей участие в видеоселекторном совещании, каждому вступающему в брак представителю из нуждающейся семьи преподносится мебель, а детям из таких семей, проходящим обряд обрезания, открывается сберегательный счет в «Халк банке» («Народном банке») на сумму в 1 млн сумов (примерно 140 долларов США).

«Как следует из указания премьер-министра, считается целесообразным проводить в одном месте свадьбы до 20 пар, вступающих в брак. В некоторых отдаленных районах в порядке исключения можно отдельно проводить свадьбы двух пар», – рассказала другие подробности правительственного инструктажа сотрудница ЗАГСа.

В интервью Ц-1 представитель хокимията Алмазарского района города Ташкента на условиях анонимности высказал свое мнение по поводу распоряжения правительства.

По его словам, ранее тоже существовала практика проведения свадебных мероприятий для воспитанников домов милосердия, но теперь, судя по распоряжению премьер-министра РУз, сфера подобной филантропии расширилась, а выделяемых средств из бюджета на это не хватает.

«Мы вынуждены привлекать наших местных спонсоров. Вместе с тем мы не должны допускать, чтобы принудительное привлечение предпринимателей в качестве спонсоров стало политикой. Ибо оказание давления на предпринимателя стало равносильно уголовному преступлению против государства. Теперь ломаем голову над тем, как нам поступить?» – говорит в беседе с корреспондентом Ц-1 представитель хокимията.