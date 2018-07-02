В Узбекистане начнут продавать произведенные в РК автомобили Hyundai

На легковые автомобили Hyundai, производимые в Казахстане по методу полной сборки, распространяется льготная растаможка.

Гендиректор Astana Motors Нурлан Смагулов 29 июня во время эфира на радио «Бизнес FM» заявил, что между соседними странами достигнуто соглашение о продажах легковых автомобилей марки Hyundai на рынке Узбекистана.

По его словам, Astana Motors долгое время «присматривалась» к Узбекистану в ожидании либерализации экономики, поскольку завод изначально строился с расчетом на соседние страны. Прогресс наметился осенью 2017 года, когда в республике была открыта свободная конвертация валюты.

Таможенные и иные пошлины на ввоз заграничных автомобилей в Узбекистане могут достигать от 150% от стоимости. Исключение составляют машины, произведенные в странах, с которыми у Ташкента заключено соглашение о зоне свободной торговли (Казахстан, Россия, Украина и др.). Растаможка автомобилей, собранных в этих странах методом полной сборки, составляет около 30% от стоимости.