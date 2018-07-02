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    В Узбекистане начнут продавать произведенные в РК автомобили Hyundai

    На легковые автомобили Hyundai, производимые в Казахстане по методу полной сборки, распространяется льготная растаможка.

    Фото: abctv.kz
    Фото: abctv.kz

    Гендиректор Astana Motors Нурлан Смагулов 29 июня во время эфира на радио «Бизнес FM» заявил, что между соседними странами достигнуто соглашение о продажах легковых автомобилей марки Hyundai на рынке Узбекистана.

    По его словам, Astana Motors долгое время «присматривалась» к Узбекистану в ожидании либерализации экономики, поскольку завод изначально строился с расчетом на соседние страны. Прогресс наметился осенью 2017 года, когда в республике была открыта свободная конвертация валюты.

    Таможенные и иные пошлины на ввоз заграничных автомобилей в Узбекистане могут достигать от 150% от стоимости. Исключение составляют машины, произведенные в странах, с которыми у Ташкента заключено соглашение о зоне свободной торговли (Казахстан, Россия, Украина и др.). Растаможка автомобилей, собранных в этих странах методом полной сборки, составляет около 30% от стоимости.

    Темы: Авто и дороги в Центральной Азии, Казахстан, Конвертация в Узбекистане, Экономика Узбекистана
    Теги: Hyundai Казахстан растаможка Узбекистан
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