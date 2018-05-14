В Узбекистане обеспечат сохранение адвокатской тайны

Адвокаты смогут встречаться наедине с подзащитными в помещениях, не оборудованных устройствами аудио- и видеонаблюдения. Об этом сказано в указе президента РУз от 12 мая о мерах по повышению качества адвокатской деятельности.

Указ «О мерах по коренному повышению эффективности института адвокатуры и расширению полномочий адвокатов» значительно увеличит их профессиональные возможности. В частности, с 1 июля 2018 года защитники смогут проводить досудебное урегулирование споров, примирять стороны и выступать в качестве третейского судьи.

Кроме того, адвокаты получили право проносить в здание суда компьютеры, мобильные устройства и другие средства связи. Сроки их переаттестации и обязательной стажировки сократились вдвое, сообщило Министерство юстиции РУз.

Юридическую помощь адвокаты смогут оказывать по выбранной специализации (уголовная, гражданская, экономическая и т. д.). Отзыв лицензии станет возможным только в судебном порядке.

Расширятся полномочия и Палаты адвокатов, члены которой смогут участвовать в законотворческой деятельности.