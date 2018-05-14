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    В Узбекистане обеспечат сохранение адвокатской тайны

    Адвокаты смогут встречаться наедине с подзащитными в помещениях, не оборудованных устройствами аудио- и видеонаблюдения. Об этом сказано в указе президента РУз от 12 мая о мерах по повышению качества адвокатской деятельности.

    Адвокат Сергей Майоров; фото: Ц-1
    Адвокат Сергей Майоров; фото: Ц-1

    Указ «О мерах по коренному повышению эффективности института адвокатуры и расширению полномочий адвокатов» значительно увеличит их профессиональные возможности. В частности, с 1 июля 2018 года защитники смогут проводить досудебное урегулирование споров, примирять стороны и выступать в качестве третейского судьи.

    Кроме того, адвокаты получили право проносить в здание суда компьютеры, мобильные устройства и другие средства связи. Сроки их переаттестации и обязательной стажировки сократились вдвое, сообщило Министерство юстиции РУз.

    Юридическую помощь адвокаты смогут оказывать по выбранной специализации (уголовная, гражданская, экономическая и т. д.). Отзыв лицензии станет возможным только в судебном порядке.

    Расширятся полномочия и Палаты адвокатов, члены которой смогут участвовать в законотворческой деятельности.

    Темы: Права человека в Узбекистане, Правосудие в Узбекистане, Реформа Узбекистана, Узбекистан после Каримова
    Теги: адвокатская тайна суды телефон Узбекистан
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