В Узбекистане открыто первое высшее медресе

В Бухаре официально открыли медресе «Мир Араб», получившее статус первого в стране высшего религиозного образовательного учреждения.

Мероприятие, состоявшееся 7 сентября, прошло в торжественной обстановке с участием членов Комитета по делам религий РУз, представителей Духовного управления мусульман, общественных организаций и ученых.

Символичную ленту перерезали хоким Бухарской области Уктам Барноев и директор Ташкентского центра исламской цивилизации Шоазим Миноваров.

Как было отмечено на открытии, первыми студентами высшего медресе «Мир Араб» стали пятьдесят человек. Помимо прочих наук первокурсники здесь будут изучать основы ислама, историю и теорию религии, исламское право, арабский язык…

Участникам мероприятия провели экскурсию по учебным корпусам и показали условия для учебы и жизни, созданные для студентов.

Отметим, что указания об образовании в Бухаре высшего медресе «Мир Араб» дал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время своего мартовского визита в область.

Уже в июне председатель Управления мусульман Узбекистана, муфтий Усмонхон Алимов вместе с исполняющим обязанности ректора высшего медресе Жобиром Эловым получили свидетельство о государственной регистрации в Министерстве юстиции РУз.

Тогда местные СМИ выразили надежду, что данное религиозное учреждение в самое ближайшее время встанет вровень со знаменитым в России Казанским высшим мусульманским медресе имени тысячелетия принятия ислама.

Высшее медресе «Мир Араб» расположилось на территории мемориального комплекса Бахауддина Накшбанди, являющегося основным местом паломничества мусульман, приезжающих в Бухару, где находится усыпальница великого мусульманского святого.

Известное же на весь исламский мир медресе «Мир Араб», входящее в состав архитектурного комплекса «Пои Калон», продолжит свою деятельность в качестве исламского среднего специального училища.