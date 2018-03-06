В Узбекистане продолжается чистка в рядах прокуратуры и СНБ

Задержание высокопоставленных офицеров СНБ и органов прокуратуры Узбекистана связывают с тем, что начал давать показания арестованный экс-генпрокурор Рашид Кадыров.

В органах прокуратуры Узбекистана началась чистка среди высокопоставленных служащих, связанных с арестованным экс-генпрокурором Рашидом Кадыровым и бывшим руководством Службы национальной безопасности (СНБ).

3 марта стало известно об аресте заместителя прокурора Кизирикского района Сурхандарьинской области Шерали Ахмедова. Его подозревают в связях с экс-начальником Сурхандарьинского управления СНБ Нодирбеком Туракуловым, предположительно, руководителем преступной группировки.

Военная прокуратура подозревает Ахмедова в передаче взяток Туракулову от местных предпринимателей. Суммы взяток были настолько большими, что их перевозили в салоне микроавтобуса Damas.

Сам Туракулов был арестован 22 января в Ташкенте, через несколько дней после визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Сурхандарьинскую область. Находясь в самом южном регионе страны, глава государства раскритиковал местное управление и республиканское руководство СНБ.

По сообщению «Озодлика», Туракулов, арестованный по распоряжению президента, якобы является супругом племянницы экс-генпрокурора Рашида Кадырова.

Все ниточки ведут к Кадырову

В ночь на 24 февраля под арест был помещен бывший прокурор Ташкента Джамшид Файзиев. Против него дал показания ранее арестованный Кадыров. Файзиева подозревают в получении взятки и злоупотреблении должностными обязанностями.

В августе 2017 года в ходе знаменитой «прокурорской речи» президента больше других досталось именно Файзиеву, которого Мирзиёев назвал «первым вором». 2 марта Генпрокуратура подтвердила арест Файзиева и экс-заместителя генпрокурора Улугбека Суннатова.

Данные о других участниках уголовного дела не разглашаются.

По другим данным, также под следствием находится бывший начальник управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генпрокуратуры Улугбек Хуррамов и экс-зампрокурора Ташкента по вопросам коррупции и экономическим преступлениям Мираглам Мирзаев.

Как пишет «Озодлик», вместе с последним арестована его супруга Мухаббат Хасанова, предположительно, родственница уволенного главы СНБ Рустама Иноятова.

На сайте Генеральной прокуратуры сказано, что сообщения об аресте Мирзаева не соответствуют действительности.

Именно Мирзаев в 2014 году санкционировал обыск в доме старшей дочери тогдашнего президента Ислама Каримова Гульнары Каримовой.

Позднее арестовали высокопоставленного сотрудника СНБ Тоймуроза Алимова, которого обвинили в умышленном убийстве и фальсификации уголовного дела. Якобы он действовал по приказу пожизненно осужденного экс-заместителя главы СНБ Шухрата Гулямова. Показания против своего подчиненного дал сам Гулямов, сообщает «Озодлик».

В пресс-службе Генеральной прокуратуры призвали не спекулировать на эту тему и пообещали назвать всех фигурантов дела Кадырова, имена которых пока не разглашаются в интересах следствия.

Бывший генпрокурор Узбекистана Рашид Кадыров был арестован 22 февраля при попытке покинуть страну. Его арест положил начало масштабной чистке в органах прокуратуры и СНБ.