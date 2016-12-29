В Узбекистане разблокировали сайты независимых СМИ. ОБНОВЛЕНО: Доступ опять закрыт

В Узбекистане 29 декабря заработали сайты радио «Свобода» («Озодлик»), Deutsche Welle, Би-би-си.

ОБНОВЛЕНИЕ: По данным на 14.40 по ташкентскому времени в Узбекистане доступны только сайты Би-Би-Си и «Медуза». Доступ к остальным упомянутым встатье ресурсам по прежнему закрыт.

Днем раньше спецслужбы сняли блокировку с сайта петиций Change.org.

Власти готовы к диалогу?

Замглавы Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев, вернувшийся в политику с приходом к власти Шавката Мирзиёева, ранее заявлял о необходимости повысить уровень журналистики в стране.

21 декабря на встрече с представителями прессы Сафаев заявил, что журналистика должна стать связующим звеном между властью и избирателями.

«Пресс-клуб – хорошая база, чтобы связь между населением и правительством была устойчивой и интерактивной. Мы как представители различных ветвей власти хотим вас заверить в нашей готовности к диалогу, что уже продемонстрировали. Готов и народ – посмотрите на виртуальную приемную премьер-министра!» – сказал экс-министр иностранных дел РУз.

Садык Сафаев был отлучен от большой политики при первом президенте Исламе Каримове после андижанских событий 2005 года.

США, где бывший министр иностранных дел завел влиятельных друзей в бытность стажером, а затем и послом, раскритиковали Ташкент за подавление мятежа в Андижане. Именно с охлаждением отношений между Узбекистаном и США связывают и утрату доверия Каримова к Сафаеву.

С чего все начиналось?

Андижанские события имели не только политические и экономические последствия для Узбекистана. После 2005 года общество лишилось доступа к независимым источникам информации.

В течение нескольких лет спецслужбы заблокировали сайты СМИ, критически освещавшие андижанские события: Uznews.net, радио «Свобода», Uzmetronom, ИА «Фергана», Би-би-си, «Дойче Велле», а также сайт оппозиционного «Народного движения Узбекистана».

Многим независимым журналистам пришлось покинуть страну из-за преследований властей.

Впоследствии Служба национальной безопасности ограничивала свободный доступ к каждому ресурсу, публиковавшему компрометирующие материалы об Узбекистане.

В 2011 году издание «Русский репортер» попало в опалу в Ташкенте из-за публикации связанных с Узбекистаном материалов WikiLeaks. Позже сайт разблокировали.

Весной 2016 года на территории Узбекистана перестал открываться сайт петиций Change.org, на котором появилось обращение жителей Ташкента против вырубки чинар. Позднее без видимых причин в немилость попал сайт российского оппозиционного издания «Медузы».

На очереди — мессенджеры

Читательская аудитория заблокированных ресурсов, проживающая в Узбекистане, вынуждена была использовать прокси-серверы для получения объективной ситуации в стране.

Эти же методы до сих пор используют пользователи мессенджеров Skype, WhatsApp, Viber и Telegram, чьи голосовые звонки заблокированы в Узбекистане.

Накануне сайт «Озодлик» работал на территории Узбекистана в открытом доступе в течение 20 минут. Вероятно, спецслужбы тестировали разблокировку перед сегодняшним днем.

Снятие запрета с ресурсов независимых СМИ можно воспринимать как попытку властей пойти на компромисс, выдать кредит доверия журналистам, более 10 лет работавших в условиях жесткой цензуры.

Ранее Мирзиёев заверил, что выполнит предвыборные обещания. Это своевременное решение вкупе с объявлением «Года диалога с народом и интересов человека» – первый шаг к демократизации узбекского общества.