В Узбекистане разрешат тонировку автомобилей… за 2 тысячи долларов

За право эксплуатации автомобилей с затемненными стеклами узбекистанцам придется платить 90 МРЗП ежегодно.

Соответствующий проект постановления Министерства внутренних дел РУз опубликован на сайте обсуждения нормативно-правовых актов.

Авторы предлагают разрешить тонировку задних и задних боковых стекол со светопропускаемостью в пределах до 5% и 30% соответственно.

За это физическим лицам придется ежегодно платить 90 размеров минимальных заработных плат (МРЗП), что составляет 15,5 млн сумов, или почти 2 тысячи долларов. Для юридических лиц государственная пошлина составит 120 МРЗП (20,6 млн сумов), для юридических лиц иностранных государств – 140 МРЗП (24,1 млн сумов).

За въезд и транзит автомобилей иностранных государств с тонированными стеклами предусмотрена пошлина в размере 15 долларов. Предполагаемый срок вступления в силу постановления – 1 июля 2018 года.

Также планируется повысить до 25 МРЗП (4,3 млн сумов) штраф за незаконную тонировку автомобиля.