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    • Узбекистан

    В Узбекистане разрешат тонировку автомобилей… за 2 тысячи долларов

    За право эксплуатации автомобилей с затемненными стеклами узбекистанцам придется платить 90 МРЗП ежегодно.

    Белая - новая модель автомобиля, красная - старая; коллаж: Ц-1
    Коллаж: Ц-1

    Соответствующий проект постановления Министерства внутренних дел РУз опубликован на сайте обсуждения нормативно-правовых актов.

    Авторы предлагают разрешить тонировку задних и задних боковых стекол со светопропускаемостью в пределах до 5% и 30% соответственно.

    За это физическим лицам придется ежегодно платить 90 размеров минимальных заработных плат (МРЗП), что составляет 15,5 млн сумов, или почти 2 тысячи долларов. Для юридических лиц государственная пошлина составит 120 МРЗП (20,6 млн сумов), для юридических лиц иностранных государств 140 МРЗП (24,1 млн сумов).

    За въезд и транзит автомобилей иностранных государств с тонированными стеклами предусмотрена пошлина в размере 15 долларов. Предполагаемый срок вступления в силу постановления 1 июля 2018 года.

    Также планируется повысить до 25 МРЗП (4,3 млн сумов) штраф за незаконную тонировку автомобиля.

    Темы: Авто и дороги в Центральной Азии, Узбекистан
    Теги: авто пошлина Тонировка Узбекистан
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