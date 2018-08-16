В Узбекистане снимут фильм о пленниках концлагеря времен ВОВ

Сценарий повествует о 101 красноармейце из Узбекской ССР, погибших в фашистском концлагере в Нидерландах в 1941–1942 годах после неудачной попытки снять пропагандистский фильм о превосходстве арийской нации.

Продюсер картины Анвар Иргашев на заседании Международного пресс-клуба 15 августа рассказал, что он готовится к съемкам истории о секретном проекте министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса.

Как говорит продюсер, по личному распоряжению Адольфа Гитлера Геббельс должен был снять фильм, чтобы напугать европейское население «азиатскими варварами».

Но идея Геббельса провалилась. Изможденные пленники концлагеря в Амерсфоорте не стали драться за хлеб на камеру. Вместо этого самый младший из солдат подобрал хлеб, брошенный офицером СС, и отдал старшему, который и поделил буханку на равные доли. Точно так же поступили и другие военнопленные.

Зиму 1941 года не пережили 24 красноармейца. Год спустя расстреляли остальных. По словам журналиста Ремко Рейдинга, который расследовал массовое убийство пленных советских солдат, большинство из них были узбеками из Самарканда.

«Их расстреливали партиями. Когда выводили вторую четверку, кто-то из них запел узбекскую песню. И все ребята в двух грузовиках, понимая, что их привезли на смерть, стали петь. Все эти свидетельства есть в материалах Нюрнбергского процесса. Немцы рассказывали, что пленники героически принимали смерть. Только несколько из них молча молились, у двоих самых молодых текли слезы», – цитирует Иргашева Kun.uz.

До недавнего времени история о стойких духом узбекистанцах – 101 узнике концлагеря, игнорировалась официальными властями Узбекистана. При нынешнем президенте Шавкате Мирзиёеве произошла частичная реабилитация советского прошлого, и теперь страна вспомнит незаслуженно забытых героев.