Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    В Узбекистане создается еще одна политическая партия

    В течение двух месяцев Экологическое движение Узбекистана будет преобразовано в Партию зеленых Узбекистана.

    Эмблема Экодвижения Узбекистана; открытый источник
    Эмблема Экодвижения Узбекистана; открытый источник

    Министерство юстиции РУз и другие организации готовят необходимые для преобразования Экологического движения в Партию зеленых, сообщает источник Ц-1 в Минюсте страны.

    Предложение о преобразовании движения, имеющего 15 мест в Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан, в политическую партию выдвинул президент Шавкат Мирзиёев.

    На запланированном на конец лета курултае Экологического движения Узбекистана его члены предложение президента, конечно же, намерены поддержать.

    Как сказал один из представителей пока еще движения, регресс в окружающей среде и экологии давно требовал превращения экологического движения в политическую силу.

    Но то, как в дальнейшем будут развиваться события, по его мнению, будет связано с политикой, проводимой правительством страны.

    С момента создания Экологического движения Узбекистана в 2008 году его возглавляет Борий Алиханов. В настоящее время он является руководителем фракции движения в парламенте, а также вице-спикером палаты.

    Запрос корреспондента Ц-1 Экологическому движению Узбекистана по поводу преобразования в политическую партию на данный момент остался без ответа.

    Источник:Ц-1
    Темы: Экология Центральной Азии
    Теги: Экологическое движение Узбекистана
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

    Выбор редактора

     Криминал

    Андижанский морг: Умиджон Абдуназаров в сотрудниках не значился

    Андижанская областная больница утверждает, что проживающий во Франции кокандец Умиджон Абдуназаров не значился среди ее патологоанатомов, сообщает правозащитный комитет «Апелляция».

    Узбекистан
    Права человека

    Суд в Карши назначил гражданину США Закиру Алиеву штраф за терроризм…

    Кашкадарьинский областной суд признал вернувшегося из США в РУз Закира Алиева виновным в терроризме и антиконституционной деятельности, назначив в качестве наказания штраф.

    Узбекистан

    Новости из Узбекистанa

     Криминал

    Андижанский морг: Умиджон Абдуназаров в сотрудниках не значился

    Андижанская областная больница утверждает, что проживающий во Франции кокандец Умиджон Абдуназаров не значился среди ее патологоанатомов, сообщает правозащитный комитет «Апелляция».

    Узбекистан
    Права человека

    Суд в Карши назначил гражданину США Закиру Алиеву штраф за терроризм…

    Кашкадарьинский областной суд признал вернувшегося из США в РУз Закира Алиева виновным в терроризме и антиконституционной деятельности, назначив в качестве наказания штраф.

    Узбекистан